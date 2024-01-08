Teröristbaşı Karayılan'ın annesi öldü: DEM'li vekil taziye yayınladı

31 Mart yerel seçimlerinde mağlup olmaktan korkan CHP’nin yeni eş başkanları İmamoğlu ve emanetçisi Özgür Özel bu kez de umutlarını devlet düşmanlarına bağladı. Aday toplantısında bu defa da Gezici hainlere selam yollayan Özel’in bir ayağı Gezi’de, bir ayağı Kandil’de... Ülkeyi kamplaştırmak ve toplumu kutuplaştırmak için gerekli her adımı atan Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel ikilisi, ülkeyi yakıp yıkan Gezi provokatörlerini savunurken Mehmetçiğe mermi yağdıran bölücü terör örgütü üyelerine tek laf etmiyor.