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Teröristbaşı Karayılan'ın annesi öldü: DEM'li vekil taziye yayınladı

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan, teröristbaşı Murat Karayılan'ın annesi Hadle Karayılan'ın öldüğünü duyurdu. Öcalan'ın paylaşımını farklı bir isim üzerinden yapması ise dikkat çekti.

11:37 - 8/01/2024 Pazartesi
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Mehmetçik'in nefesini ensesinde hisseden PKK'nın teröristbaşı Murat Karayılan ile ilgili bir gelişme yaşandı.


Terörist Karayılan'ın annesi Hadle Karayılan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.


Hadle Karayılan’ın ölüm haberini, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan duyurdu.


Öcalan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Birecik Belediyesi meclis üyemiz Bozan Karayılan’ın annesi Hadle Karayılan vefat etmiştir. Sayın Karayılan ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.” dedi.


Terörist Karayılan'ı gizlemeye çalıştı


Öcalan'ın paylaşımını, Murat Karayılan'ı gizleyerek Birecik Belediyesi DEM Parti meclis üyesi olan Bozan Karayılan üzerinden yapması ise dikkatlerden kaçmadı.


Hedle Karayılan’ın cenazesinin, Birecik’teki Konak köyünde toprağa verileceği kaydedildi.



Öcalan'ın paylaşımı sonrası DEM Partili isimlerden de çeşitli taziye mesajları yayınlandı.


Sosyal medyada tepki gösterildi


Öte yandan terörisbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan Ömer Öcalan'a, yaptığı paylaşım sonrası kısa sürede tepki yağdı.


Sosyal medya kullanıcıları, böyle bir milletvekilinin TBMM çatısı altında olmaması gerektiğini belirtti.



#Murat Karayılan
#Ömer Öcalan
#PKK
1 saat önce
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