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Thodex şirketi yazılımcısının ifadesi ortaya çıktı: Maaşımı bile alamadım ben de mağdurum

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan şirketin yazılımcısı O.Ç. savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli O.Ç, "Kripto para geliştirmesi yapmıyordum. O birimde de çalışmıyordum. Benim Thodex'in internet sitesine bile üyeliğim yok. Kripto para işi nasıldır hiç bilmiyorum. Benim kesinlikle bir alakam yoktur. Hatta ben de mağdur oldum, maaşımı alamadım" dedi.

Haber Merkezi AA
Thodex şirketi yazılımcısının ifadesi ortaya çıktı: Maaşımı bile alamadım ben de mağdurum
Yazılımcısı O.Ç., yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine resen başlatılan soruşturma devam ediyor.

Sarıyer'de yakalandı

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden, firari konumda bulunan şirketin yazılımcısı O.Ç, önceki gün Sarıyer'de polis ekiplerince yakalanmış, sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı hakimlikçe "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

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"9 aydır çalışıyorum"

Şüpheli O.Ç'nin savcılıkta verdiği ifadesinde, Thodex isimli şirkete bir kariyer sitesi üzerinden başvurduğunu ve yazılımcı olarak işe alındığını ve 9 aydır da çalıştığını anlattı.

Daha önceden birçok firmada yazılım alanında tecrübesi olması nedeniyle şirkete başvurduğunu belirten O.Ç, şirkete gittiğinde bazı kişilerin kendisine bir test yaparak teknik bilgisini ölçtüklerini ve bunun üzerine işe aldıklarını söyledi.

  • Şüpheli O.Ç, şirkette çalışmaya başladığında "Vas" sistemi üzerinden servis geliştirmesi yaptığını, web tabanlı oyunlarda hizmet hazırladığını, video ve futbol içeriği olan benzeri web siteleri hazırlayarak son kullanıcıların GSM operatörleri ile yaptıkları servisleri geliştirdiklerini kaydetti.

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"Kripto biriminde çalışmıyordum"

Kendisinin çalıştığı birimin, bahsettiği gibi web sitesi üzerinden oyun oynatmaya ilişkin olduğunu öne süren O.Ç, "Kripto para geliştirmesi yapmıyordum. O birimde de çalışmıyordum. Bizim birimin en yetkili kişileri E. ve C. isimli kişilerdir.

Benim Thodex'in internet sitesine bile üyeliğim yok.

Kripto para işi nasıldır hiç bilmiyorum. Benim kesinlikle bir alakam yoktur. Hatta ben de mağdur oldum, maaşımı alamadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

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