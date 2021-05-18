Thodex soruşturmasında üç kritik isimden biri olan Rana Azap yakalandı

Thodex'in firari patronu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 400 bin kişinin mağduriyetine neden olduğu belirtilen kripto para borsası soruşturması sürüyor.

Asıl şüpheli şirketin sahibi Fatih Faruk Özer yurtdışına kaçtığı 21 Nisan'dan bu yana geçen yaklaşık bir aylık sürede henüz yakalanamazken, yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişinin daha arandığını ancak bulunamadığı öğrenilmişti.

'Firari patronla birlikte hareket ediyorlardı' iddiası

Yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer her yerde arandığı ortaya çıkarken şüpheli olarak ifade veren şirket çalışanlarının da bu üç ismin firari patron Özer'le birlikte hareket ettiğini belirtmişti.

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Thodex soruşturması kapsamında aranan şüpheliler arasında olan ve şirketin finans departmanında çalışan Rana Azap polis ekipleri tarafından yakalandı.

Azap emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

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