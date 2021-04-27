Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Serbest bırakılan Thodex çalışanlarının ifadeleri ortaya çıktı
İSTANBUL

Serbest bırakılan Thodex çalışanlarının ifadeleri ortaya çıktı

Kripto para borsası ‘Thodex’ soruşturmasında gözaltına alınarak tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, 'Thodex' şirketi çalışanlarının ifadeleri ortaya çıktı. Şirkette müşteri hizmetleri danışmanı olduğunu söyleyen A.K. isimli şüpheli, "Benim de bu şirkette kripto para hesabım vardı. 15 bin TL bakiyesi vardı. Ben de mağdurum. Şirketin sahibinin yurt dışına çıktığını haberlerden öğrendim" dedi.

Haber Merkezi İHA
Serbest bırakılan Thodex çalışanlarının ifadeleri ortaya çıktı
Kripto para borsası Thodex soruşturmasında gözaltına alınan 62 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yatırımcılarını dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şirket çalışanı 6 şüphelinin mahkeme sorgusundaki ifadeleri ortaya çıktı.
Şüpheli K.D. ifadesinde, ‘Thodex’ şirketinde insan kaynakları bölümünde çalıştığını söyleyerek, "Benim işe alma veya işten çıkarma konusunda bir yetkim yoktur. Departmandan gelen talepleri değerlendirerek yapılan başvuruları, başvuru sahiplerini incelemek ve departmana sunmakla görevliyim. Faruk Fatih Özer’in yurt dışına çıkışına ilişkin herhangi bir bilgim yoktur. Şu an sisteme erişim sağlanıp sağlanamadığına ilişkin bilgim yoktur. Örgüt yöneticisi değilim. İşin detayını ve prosedürünü bilmiyorum. Bilmediğim bir konu hakkında başkalarını dolandırmam mümkün değildir. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Kripto para borsalarından Thodex’in ortaklarından Güven Özer İstanbul’da yakalandı
GÜNDEM
Kripto para borsalarından Thodex’in ortaklarından Güven Özer İstanbul’da yakalandı

"Şirketin düşük değerde coin sattığını bilmiyordum"

‘Thodex’ şirketinde müşteri hizmetleri sorumlusu olduğunu söyleyen E.Ş., “Ekipteki kişilerin vardiya planlamasını yapıyorum. 2020 yılı Ekim ayında işe başladım, 6 Nisan 2021 tarihinde istifa ettim. Benim şirketin işleyişi ve faaliyeti konusu ile ilgili hiçbir bilgim yoktur. Şirketin coin borsasında daha düşük değerde coin sattığına ilişkin de bilgi sahibi değilim. Şirket sahibinin yurt dışına çıkışıyla ilgili bilgim yok zira ben istifa vererek ayrıldıktan sonra benim bu şirketle bir ilişiğim kalmamıştır. Çalıştığım süre içinde şüpheli bir işleme rastlamadım. Güven Özer, Faruk Fatih Özer’in ağabeyidir. Şirkette kendisine ait oda var. Ancak şirkette işlem yaptığını görmedim” diyerek kimseyi dolandırmadığını söyledi.

Thodex'te kripto para dünyasını sarsan vurgun: Faruk Fatih Özer iki milyar dolarla kaçtı!
EKONOMİ
Thodex'te kripto para dünyasını sarsan vurgun: Faruk Fatih Özer iki milyar dolarla kaçtı!

"Yurtdışına kaçtığını sosyal medyadan öğrendim"


Şüpheli Ş.S. ifadesinde, şirkette sosyal medya uzmanı olarak çalıştığını belirterek, “Şirketin faaliyet konusu ile ilgili hiçbir yetkim yoktu. Benim de bu şirkette hesabım var ancak hesabımda 50 lira bile yoktur. Aktif bir kripto para kullanıcısı değilim. Bize Faruk Fatih Özer sadece ekip olarak sistemin bakıma gireceği zamanı söyler, biz de bunu sosyal medyada duyurduk. Şirkette Kasım 2018 tarihinden bu yana çalışıyorum. Yapılan işlemleri ben göremiyorum. Erişim yetkim yok. Faruk Fatih Özer’in yurtdışına çıktığını sosyal medyadan öğrendim. Kimseyi dolandırmadım. Suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum” diye konuştu.

"Benim ve ailemin de bu şirkette hesaplarımız vardı"

‘Thodex’ şirketinde iş geliştirme uzmanlığı yaptığını söyleyen şüpheli T.K.T., “Şirketin faaliyetlerinin teknik kısmı, sisteme giriş ile ilgili bilgim yoktur. Benim ve ailemin de bu şirkette hesaplarımız vardı. Benim hiçbir şeyden haberim yoktur. Kimseyi dolandırmadım. Kullanıcılarla ilgili bir bilgim yok, dolayısıyla kripto para fiyatlarının belirlenmesi, sisteme yeni yatırımcıların kazandırılması yönünde de bir faaliyetim yoktur” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

"Hesabımda 15 bin lira vardı, ben de mağdurum"

Şüphelilerden A.K., üniversite öğrencisi olduğunu söyleyerek, “Şirkette müşteri hizmetleri danışmanı olarak çalışmaktaydım. Benim de bu şirkette kripto para hesabım vardı. 15 bin TL bakiyesi vardı. Ben de mağdurum. Şirketin sahibinin yurtdışına çıkışını haberlerden öğrendim. Ben bu şirketin sigortalı çalışanıyım. Son bir haftadır kullanıcılar dogecoini çekemiyorlardı, şikayetler geliyordu. Son bakım bilgisi 17.30’da bize bildirildi, saat 20.00 civarında başlatıldı. Süreç rutin bir bakım süreci olduğundan şüphelenilecek bir durum yoktu. Kaldı ki benim de burada kripto para hesabım vardı. Bu süre içerisinde hesabımdan para çekmedim. Hepimiz kurumsal çalışanız, şirkette kimseyle örgütsel bir bağım yoktur. Kimseyi dolandırmadım” ifadelerini kullandı.

"Müşterilere 4 milyon dogecoin dağıtılacağını siteden öğrendim"


Şüpheli F.E., “Şirkette müşteri hizmetleri çalışanıydım. Bu şirketin teknik, finansal ya da yazılımsal kısmında herhangi bir görevim yoktu. Biz şirketin web sitesi duyurularını takip ediyoruz. Müşterilere toplam 4 milyon alt dogecoin dağıtılacağını da web sitesinden öğrendik. Bu şekilde kampanya yapılmasının sebebinin de müşterilerin üçüncü seviye kimlik doğrulamaya teşvik edilmesi ve yeni müşteriler kazanılmaya çalışılması olduğunu tahmin ediyorum” diyerek suçsuz olduğunu öne sürdü.

Bakan Soylu'dan Thodex açıklaması: Faruk Fatih Özer'in 31 milyon lirasına el konuldu
OYNAT 01:22
Bakan Soylu'dan Thodex açıklaması: Faruk Fatih Özer'in 31 milyon lirasına el konuldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Thodex vurgunuyla ilgili yaptığı açıklamada, Faruk Fatih Özer'in Türkiye'deki mal varlığına el konulduğunu vurgulayarak, 'Şahsın Türkiye'de 3 ayrı hesapta bulunan 31 milyon lirasına el konuldu. Oraya girerken de 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunmuş. Tabi orada şimdi Arnavutluk güvenlik güçleri bu konudaki hazırlıklarını yapıyorlar. Zannediyorum ki bu konuda inşallah yakalanması gerçekleştirilir ve Türkiye'ye getirilir inancındayız' diye konuştu.


Ne olmuştu?

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yatırımcılarını dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 62 şüpheli Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Şüphelilerden 34’ü savcılıktan serbest kalmıştı. 6 şüpheli tutuklanma, 22 şüpheli ise adli kontrol istemiyle mahkemeye gönderilmişti.
Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin üzerine atılı, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” ve “suç örgütü kurma” suçlarının vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, şüphelilerin sabit ikametgah sahibi olması, tutuklamanın tedbir oluşu, adli kontrol beklenilen faydanın sağlayabileceğini dikkate alarak tutuklama taleplerini reddetti. 28 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kripto para vurgununda mağdurlar konuştu: Kaybettiğime inanmak istemiyorum
OYNAT 00:53
Kripto para vurgununda mağdurlar konuştu: Kaybettiğime inanmak istemiyorum
Türkiye'nin en çok işlem yapan 3. Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer geçtiğimiz Salı günü İstanbul Havalimanı üzerinden yurt dışına çıkış yaptı. Sitede üzerinden işlem yapan vatandaşların paraları ise askıya alındı. Özer'in toplamda 2 milyar lira değerinde kripto para ile kayıplara karışması sonrası, vatandaşlar şirketin Göztepe'de bulunan ofisine geldi.


Abone Ol Google News
Çöpten çıkardı öptü

Çöpten çıkardı öptü

​Zabıta, Türk bayrağını görür görmez gerekeni yaptı.
Şehidin kanı yerde kalmadı

Şehidin kanı yerde kalmadı

MSB açıkladı: O noktada etkisiz hale getirildi.
Serbest bırakılan Thodex çalışanlarının ifadeleri ortaya çıktı

HSK'dan tam kapanma kararı

Ramazan'ın bereketi<br>bakkallarda yaşanıyor

Ramazan'ın bereketi
bakkallarda yaşanıyor

​Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, sosyal destek paketi ihtiyaç sahiplerine can suyu oluyor.

​MHP Grup Toplantısı'nda hitap ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.