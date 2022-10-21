THY'nin İslamabad seferini yapan uçağı kalp krizi geçiren yolcu için İstanbul'a geri döndü

Olay yeri yakınlarındaki mermercinin kendilerine ulaştırdığı ve üzerinde gencin isminin de yer aldığı krokiyle birlikte polis merkezine başvuran aile, yine toptancı hali içerisinde bulunan bir bölgede Muhammet’in aranmasını talep etti. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik şeridi oluşturarak kanalizasyon içerisindeki elektrik akımının kapatılmasıyla krokinin belirttiği bölgede arama çalışmalarına başladı. Mehmet-Emine Güç çifti, çalışmaları ellerindeki krokiyle birlikte endişeli bir şekilde takip etti.