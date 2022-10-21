Gündem THYnin İslamabad seferini yapan uçağı kalp krizi geçiren yolcu için İstanbula geri döndü
İSTANBUL

THY'nin İslamabad seferini yapan uçağı kalp krizi geçiren yolcu için İstanbul'a geri döndü

Türk Hava Yolları(THY)'nın İstanbul-İslamabad seferini yapan uçağı, yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi üzerine kalkışından bir saat sonra İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

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Haber Merkezi DHA
THYnin İslamabad seferini yapan uçağı kalp krizi geçiren yolcu için İstanbula geri döndü
Foto/arşiv

THY'nin TK710 sefer sayılı Airbus330-300 tipi uçağı, Pakistan'ın başkenti İslamabad seferini yapmak üzere 266 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'ndan 20.53'de havalandı.

Kalkışından kısa bir süre sonra yolculardan biri fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen yolcuya ilk müdahale uçakta kabin ekipleri tarafından yapıldı.

Durumdan haberdar edilen pilotlar, bunun üzerine Karadeniz üzerinden İstanbul'a dönüş kararı aldı.

THY uçağı 21.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'na inerken, yolcu da ambulansla hastaneye götürüldü. Daha sonra aynı uçak, 23.10'da İslamabad'a gitmek üzere yeniden havalandı.

Alkollü araç kullanıp kaza yapınca polise ağladı
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Olay, Hasas Mahallesi, Nakkaş Caddesi üzerinde yaşandı.
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Edinilen bilgiye göre, aşırı alkol aldıktan sonra 68 ACB 773 plakalı Peugeot marka otomobilin direksiyonuna geçen Mücahit G. (26) isimli sürücü önce ters yola girdi, sonra da kaldırıma çarparak kaza yaptı.
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Kaza sonrası otomobilden dumanlar yükselirken çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Olay yerine gelen polis ekipleri önce yolda güvenlik önlemi alırken, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de motor kısmından dumanlar çıkan araca soğutma çalışması yaptı.
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Çalışmaların ardından alkollü sürücü aracın direksiyon koltuğuna geçerek bir süre uzanıp yattı. Ardından alkol muayenesi için araçtan indirilen ve ayakta durmakta, konuşmakta güçlük çeken sürücüye üflemesi için alkolmetre uzatıldı.
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Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü daha sonra polis ekiplerine ağladı.
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Polis ekiplerince önce teselli edilen, sonra da alkolmetreye üflemesi için uzun süre dil dökülen sürücü alkolmetreye üflememesi üzerine ret çıktısı alınarak alkol muayenesi için Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü.
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Araç polis ekiplerince trafikten men edilerek çekici marifeti ile otoparka çektirildi. Alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası kesilen sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.
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Alkollü araç kullanıp kaza yapınca polise ağladı
Aksaray'da ters şeritte alkollü araç kullanırken kaldırıma çarparak kaza yapan sürücü bir süre araç koltuğuna yattıktan sonra alkol muayenesi yapmak isteyen polis memurlarına ağladı.

Mermerciye bırakılan krokiden vahşet çıktı
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Kepez ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan Mehmet-Emine Güç çiftinin 3 çocuğundan biri olan 21 yaşındaki Muhammet Fatih Güç, sonra olarak 24 Ağustos’ta evden ayrıldı. Çocuklarından haber alamayan aile, 29 Ağustos’ta kayıp başvurusunda bulundu.
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Kayıp gencin isim vermeyen arkadaşları, baba Mehmet Güç’e ulaşarak oğlunun kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiğini ve cenazenin de kanalizasyon içerisinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine aile, 16 Eylül tarihinde Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki belirtilen adrese geldi. Baba Mehmet Güç, çizmelerini giyip kanalizasyonda yaklaşık yarım saat arama yaptı. Bir sonuca ulaşılamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla birlikte bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve belediye zabıta ekipleri yönlendirildi.
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Daha önce Muratpaşa ilçesi tarafından başlatılan çalışmalarda itfaiye ve AFAD ekipleri kanalizasyon içerisinde arama gerçekleştirdi. Çalışmaları gözyaşlarıyla izleyen anne Emine Güç, yakınları tarafından sakinleştirdi. Ekipler, cenazenin farklı noktalarda olabileceği bilgisi üzerine Kepez ilçesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali içerisinde kanalizasyon noktalarında çalışma başlattı. Yaklaşık 7 kilometrelik koridorlarda 7 saat boyunca süren arama çalışmalarında genç Muhammet’e rastlanılmadı.
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1 ay önce sona erdirilen kanalizasyonda arama çalışmaları, geçtiğimiz Salı günü akşamı kanalizasyona daha önce girdiğini ve Muhammet Fatih Güç'ün arkadaşı olduğunu söyleyen kimliği belirsiz kişinin bir tahta üzerine çizdiği ve genç Muhammet’in cesedinin bulunduğu alanı gösterdiği iddia edilen krokiyi aileye ulaştırmasıyla tekrar başlatıldı.
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Olay yeri yakınlarındaki mermercinin kendilerine ulaştırdığı ve üzerinde gencin isminin de yer aldığı krokiyle birlikte polis merkezine başvuran aile, yine toptancı hali içerisinde bulunan bir bölgede Muhammet’in aranmasını talep etti. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik şeridi oluşturarak kanalizasyon içerisindeki elektrik akımının kapatılmasıyla krokinin belirttiği bölgede arama çalışmalarına başladı. Mehmet-Emine Güç çifti, çalışmaları ellerindeki krokiyle birlikte endişeli bir şekilde takip etti.
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Çalışmalar sonlandırılmışken, bugün krokiyi çizen genç Muhammet’in arkadaşı Baba Mehmet Güç’e adresi tekrar gösterdi. Belirtilen adrese gelen anne ile baba, çocuklarını aramaya başladı. Baba Mehmet Güç, daha önce krokiye göre aranan bölgenin yaklaşık 200 metre uzaklığındaki bir rögarın kapağını kaldırıp içeriye girdiğinde yanmış ve tanınmayacak halde bulunan bir erkek cesedi gördü.
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Kocasından haberi duyan anne Emine Güç ise sinir krizi geçirdi. Emine Güç, “Ben oğlum burada, rögarın içinde dedim, beni hiç dinlemediler” diyerek dizlerini dövdü. Gözyaşlarına boğulan anneyi yakınları teskin etti.
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İhbarın üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanalizasyon içerisinde üzerinde şort ve kırmızı bir tişört olduğu öğrenilen erkek cesedini tespit eden ekipler, bölgede güvenlik şeridi oluşturdu. Baba cesedin oğluna ait olduğunu tespit edemedi.
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Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimlik belirlenmesi ve ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Mermerciye bırakılan krokiden vahşet çıktı
Antalya'da 58 gündür kendisinden haber alınamayan genç, mermerciye bırakılan krokiden yola çıkılarak kanalizasyonda arandı. Kanalizasyonda 21 yaşındaki gence ait olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu. Baba tarafından krokideki adresin yaklaşık 200 metre uzağında bulunan cesedin olduğu noktada gözyaşı döken anne, “Ben oğlum rögarın içinde dedim, beni hiç dinlemediler” diyerek dizlerini dövdü.


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