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İSTANBUL

Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı: Bir ölü iki ağır yaralı var

İstanbul Bayrampaşa’da ticari taksi ile iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı: Bir ölü iki ağır yaralı var
Bayrampaşa’da ticari taksi ile iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Olay, saat 21:30 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Akpınar Caddesi ile Barış Sokak kesişiminde meydana geldi.

İddiaya göre, Akpınar Caddesi’nden yokuş aşağı seyir halinde olan iki motosiklet ile Barış Sokak içerisinden caddeye dönüş yapan 34 THF 62 plakalı ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklet üzerinde bulunan 3 kişi yola savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı.

Ticari taksi şoförü kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken kaza sonrası ağır yaralanan motosikletli sürücü ve yolcular Serhat Elagöz(19), Özgür Aysal(21) ve Şehmus Aysal(19) olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bayrampaşa’da ticari taksi ile iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.
Bayrampaşa’da ticari taksi ile iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Polis ekipleri kaza sonrası olay yerine gelen öfkeli aile yakınlarını sakinleştirerek çevrede güvenlik önlemleri aldı. Bayrampaşa’da özel bir hastaneye kaldırılan Serhat Elagöz ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada iki kardeşten birinin bacağı koptu

Olayda bacağı bilek kısmında kopan Özgür Aysal, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülürken kardeşi Şehmus Aysal, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza sonrası taksi şoförünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı.

Kazaya karışan ticari taksi ve iki motosiklet olay yerinden kaldırılırken kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Osmaniye'de gasp dehşeti: Dört araca çarptı beş kişiyi yaraladı
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Olay, saat 22.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 7039 Sokak'ta meydana geldi.
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Henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği E.K.'yı tabancayla vurarak yaraladığı öne sürülen M.S.T. (19) yaya olarak kaçarken, Sami K. yönetimindeki 31 ABG 602 plakalı kamyoneti silah zoruyla durdurup, gasbetti. Durumun bildirilmesi üzerine polis, M.S.T.'yi aramaya başladı. M.S.T.'nin kaçtığı kamyoneti seyir halindeyken bulan polis ekibi, 'dur' ihtarında bulundu.
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Polisin ihtarına aldırış etmeyen şüpheli, kaçmaya başladı. Kovlama sırasında M.S.T., Kurtuluş Mahallesi 7001 Sokak'ta il olarak yolu kapatmak isteyen resmi polis aracına, ardından 2 otomobille ve bir özel halk otobüsüne çarparak durdu.
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Kazada polis otosunda bulunan komiser yardımcısı E.G. ve polis memuru M.Ç. ile şüpheli M.S.T., ayrıca çarptığı araçlarda bulunan M.S.Y. ve M.E.K. yaralandı.
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Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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M.S.T. tarafından tabanca ile bacağından silahla vurularak yaralanan E.K. de hastanede tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan M.S.T., gözaltına alındı.
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Bu arada gasbedilen kamyonetin polis otosu ile diğer araçlara çarpma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
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Osmaniye'de gasp dehşeti: Dört araca çarptı beş kişiyi yaraladı
Osmaniye'de silahla yaralama olayına karıştıktan sonra silah zoruyla durdurduğu kamyoneti gasbeden M.S.T., kaçarken bir polis otosu ile 3 araca çarptı. Kazada 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Şaka gibi banka soygun: 200 TL çalarak kayıplara karıştı
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Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Profesör Tezok Caddesinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, bir kişi bankanın önüne geldi. Etrafı gözetleyen şüpheli daha sonra kaldırım taşı alarak cama vurmaya başladı.
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Cama bir kaç kere vurduktan sonra camı kıran şüpheli, ardından yanında bulunan duba ile camı genişleterek içeri girdi.
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Kasalara yönelen şüpheli tuzak paralarını aldı. Tuzak paralarını almasıyla birlikte alarm devreye girdi.
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Hırsızlık alarmı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerin yaptığı araştırmasında kasalarda bulunan toplam 200 TL olduğu düşünülen tuzak paralarını çaldığı öğrenildi.
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Zanlı ise 200 TL ile birlikte kayıplara karıştı. Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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Şaka gibi banka soygun: 200 TL çalarak kayıplara karıştı
Bursa'da bir kişi bankanın camını kaldırım taşı ile kırıp ardından dubayla genişleterek içeri girdi. Kasalarda bulunan 200 TL'lik tuzak parasını çaldı. Tuzak parasını çalan şüpheli para ile kayıplara karıştı.


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