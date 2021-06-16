Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı: Bir ölü iki ağır yaralı var

Bayrampaşa’da ticari taksi ile iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Olay, saat 21:30 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Akpınar Caddesi ile Barış Sokak kesişiminde meydana geldi.

İddiaya göre, Akpınar Caddesi’nden yokuş aşağı seyir halinde olan iki motosiklet ile Barış Sokak içerisinden caddeye dönüş yapan 34 THF 62 plakalı ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklet üzerinde bulunan 3 kişi yola savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı.

Ticari taksi şoförü kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken kaza sonrası ağır yaralanan motosikletli sürücü ve yolcular Serhat Elagöz(19), Özgür Aysal(21) ve Şehmus Aysal(19) olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Bayrampaşa’da ticari taksi ile iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Polis ekipleri kaza sonrası olay yerine gelen öfkeli aile yakınlarını sakinleştirerek çevrede güvenlik önlemleri aldı. Bayrampaşa’da özel bir hastaneye kaldırılan Serhat Elagöz ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada iki kardeşten birinin bacağı koptu

Olayda bacağı bilek kısmında kopan Özgür Aysal, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülürken kardeşi Şehmus Aysal, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza sonrası taksi şoförünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı.

Kazaya karışan ticari taksi ve iki motosiklet olay yerinden kaldırılırken kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAF 11 Olay, saat 22.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 7039 Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği E.K.'yı tabancayla vurarak yaraladığı öne sürülen M.S.T. (19) yaya olarak kaçarken, Sami K. yönetimindeki 31 ABG 602 plakalı kamyoneti silah zoruyla durdurup, gasbetti. Durumun bildirilmesi üzerine polis, M.S.T.'yi aramaya başladı. M.S.T.'nin kaçtığı kamyoneti seyir halindeyken bulan polis ekibi, 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına aldırış etmeyen şüpheli, kaçmaya başladı. Kovlama sırasında M.S.T., Kurtuluş Mahallesi 7001 Sokak'ta il olarak yolu kapatmak isteyen resmi polis aracına, ardından 2 otomobille ve bir özel halk otobüsüne çarparak durdu. Kazada polis otosunda bulunan komiser yardımcısı E.G. ve polis memuru M.Ç. ile şüpheli M.S.T., ayrıca çarptığı araçlarda bulunan M.S.Y. ve M.E.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. M.S.T. tarafından tabanca ile bacağından silahla vurularak yaralanan E.K. de hastanede tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan M.S.T., gözaltına alındı. Bu arada gasbedilen kamyonetin polis otosu ile diğer araçlara çarpma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Osmaniye'de gasp dehşeti: Dört araca çarptı beş kişiyi yaraladı Osmaniye'de silahla yaralama olayına karıştıktan sonra silah zoruyla durdurduğu kamyoneti gasbeden M.S.T., kaçarken bir polis otosu ile 3 araca çarptı. Kazada 2'si polis 5 kişi yaralandı. BiP'te paylaş

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