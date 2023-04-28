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TİP'li Ahmet Şık Selahattin Demirtaş ve HDP'yi topa tuttu: Bizim canımızı okudu

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'ın bir vatandaş ile sohbet ederken HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı sert sözlerle eleştirdiği ortaya çıktı. Videoda Demirtaş için, "Selahattin bugün bizim canımıza okumuş." diyen Şık'ın HDP'li yöneticiler için de 'faşist' dediği görüldü.

23:30 . 28/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
TİP'li Ahmet Şık.

TİP'li Ahmet Şık.

Türkiye'nin sandık başına gideceği 14 Mayıs'taki seçimlere kısa bir süre kala muhalefet kendi içinde kavgaya tutuştu.

Emek ve Özgürlük İttifakı üyeleri HDP ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) arasında yaşanan karşılıklı atışmalara yenisi eklendi.

Geçtiğimiz haftalarda HDP'li Pervin Buldan, TİP'in vekil çıkarmasını eleştirmişti. Birkaç gün önce ise "TİP'e oy vermek AK Parti'ye yarar" çıkışında bulunarak ittifak ortağına cephe almıştı.

Bu gelişmeler sonrasında ise TİP'li Ahmet Şık'ın da cezaevinde terörden tutuklu eski HDP'li Selahattin Demirtaş'ı ve HDP ile parti başkanlarını eleştirdiği anlar ortaya çıktı.

Sokakta bir vatandaşla konuşan Şık'ın Selahattin Demirtaş için, "Selahattin bizim canımızı okumuş, güya aynı ittifaktayız. Ben tamamından rahatsızım." dediği görüldü.

HDP ve parti başkanlarını da eleştiren Şık, "Selahattin'i çıkar HDP'den ortada HDP kalmıyor. Ben tamamından rahatsızım. Türk faşisti var, Kürt faşistiyle de uğraşamam." dedi.




Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nu terletecek sorular: Milli teknolojiye iftira atan CHP'liler yükseliyor biz bunu söyleyince siyaset mi oluyor?
Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nu terletecek sorular: Milli teknolojiye iftira atan CHP'liler yükseliyor biz bunu söyleyince siyaset mi oluyor?

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, kendilerini hedef alan açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. CHP liderinin kendisini hedef alan 'siyasallaşma' ifadelerine tepki gösteren Bayraktar, "Ne zaman ki Türkiye terörle mücadelede başarıya ulaştı ilk tepki CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi. Tanrıkulu böyle derken, bu konu sayın Kılıçdaroğlu'na soruluyor. Herhangi bir cevap vermiyor." diye konuştu. Bayraktar, "En son sayın Kılılçdaroğlu, TEKNOFEST'in ilk gününde tebrik ederim demek yerine 'Biz Atatürk Havalimanı'nı Amerikalı şirkete tahsis edeceğiz, onlarla yapacağız' ne demek? Milli teknolojiye iftira atanlar yükseliyor! Niye? Ben bunu söyleyince siyaset mi oluyor?" diyerek tepkisini sürdürdü.

#Ahmet Şık
#TİP
#HDP
#Selahattin Demirtaş
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