TİP'li Ahmet Şık Selahattin Demirtaş ve HDP'yi topa tuttu: Bizim canımızı okudu

TİP'li Ahmet Şık.
Türkiye'nin sandık başına gideceği 14 Mayıs'taki seçimlere kısa bir süre kala muhalefet kendi içinde kavgaya tutuştu.
Emek ve Özgürlük İttifakı üyeleri HDP ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) arasında yaşanan karşılıklı atışmalara yenisi eklendi.
Geçtiğimiz haftalarda HDP'li Pervin Buldan, TİP'in vekil çıkarmasını eleştirmişti. Birkaç gün önce ise "TİP'e oy vermek AK Parti'ye yarar" çıkışında bulunarak ittifak ortağına cephe almıştı.
Bu gelişmeler sonrasında ise TİP'li Ahmet Şık'ın da cezaevinde terörden tutuklu eski HDP'li Selahattin Demirtaş'ı ve HDP ile parti başkanlarını eleştirdiği anlar ortaya çıktı.
Sokakta bir vatandaşla konuşan Şık'ın Selahattin Demirtaş için, "Selahattin bizim canımızı okumuş, güya aynı ittifaktayız. Ben tamamından rahatsızım." dediği görüldü.
HDP ve parti başkanlarını da eleştiren Şık, "Selahattin'i çıkar HDP'den ortada HDP kalmıyor. Ben tamamından rahatsızım. Türk faşisti var, Kürt faşistiyle de uğraşamam." dedi.