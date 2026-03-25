Tırın çarptığı otomobil bariyerlere savruldu: Yaralılar var

23:3325/03/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Çarpışmanın etkisiyle otomobil bariyerlere savruldu.
Gaziantep’te TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Yaralanan sürücü ve araçta bulunan kişi hastaneye kaldırılırken, TIR sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü R.A. (45) ve yanında bulunan H.T. (40) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi'ne meydana geldi. T.G. (33) idaresindeki 27 ST 753 plakalı TIR ile R.A. yönetimindeki 27 AJT 945 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralanan otomobil sürücü R.A. ile araçta bulunan H.T.'yi İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TIR sürücüsü T.G.’nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



MEB takvimi 2026: Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Resmi tarihler