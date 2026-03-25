Tırın çarptığı otomobil bariyerlere savruldu: Yaralılar var

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü R.A. (45) ve yanında bulunan H.T. (40) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi'ne meydana geldi. T.G. (33) idaresindeki 27 ST 753 plakalı TIR ile R.A. yönetimindeki 27 AJT 945 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralanan otomobil sürücü R.A. ile araçta bulunan H.T.'yi İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.