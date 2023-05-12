|
Gündem

Togg tartışmasında kan döküldü: AK Parti mahalle temsilcisi bıçaklandı

Muğla'da AK Parti Döğüşbelen mahalle temsilcisi Metin Şahin, kahvehanede Togg ile ilgili çıkan tartışma sonucu bıçakla yaralandı. Olay sonrası AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Şahin'i ziyaret ederek saldırıyı kınadı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Metin Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

21:32 . 12/05/2023 Cuma
AA
AK Parti mahalle temsilcisi Metin Şahin, kahvehanede çıkan kavgada bıçakla yaralandı.

AK Parti mahalle temsilcisi Metin Şahin, kahvehanede çıkan kavgada bıçakla yaralandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir kahvehanede çıkan kavgada AK Parti mahalle temsilcisi bıçakla yaralandı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, tanıtım çalışmaları kapsamında Köyceğiz ilçesine getirildi. Tanıtım programı sonrası yakındaki bir kahvehanede, AK Parti Döğüşbelen mahalle temsilcisi Metin Şahin ile Y.B. arasında yerli otomobil Togg ile ilgili tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.B, Metin Şahin'i bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şahin, Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Y.B. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

"Konunun takipçisi olacağız"

Olayın ardından AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İlhan, Şahin'i hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milletvekili Gökcan, olayın son derece üzücü olduğunu, kınadıklarını ve takipçisi olacaklarını söyledi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça da Şahin ile telefonla görüştüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.



#ak parti
#BIÇAKLI KAVGA
#gözaltı
#Köyceğiz
#Muğla
34 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Trabzon Köprübaşı Seçim Sonuçları 2023