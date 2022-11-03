TOGG'a İngiltere'den dikkat çeken teklif: Bayilik satın almak istedi

Togg, 18 Temmuz 2020 tarihinde temeli atılan Togg Teknoloji Kampüsü'nü planları doğrultusunda tamamlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açtı. Törende, Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV, 1.300 Togg çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından indi.

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, "Bir otomobilden fazlası" vizyonuyla önemli bir kilometre taşını daha gerçekleştirmiş oldu.

GÜNDEM Togg seriye başlıyor: Gemlik'te tarihi gün

Cumhuriyet'in 99'uncu yılında TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılışıyla birlikte seri üretim bantlarıyla buluşan yerli otomobilimiz Togg'un bayiliğine yurt dışından talep geldi.

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İNGİLİZ İŞ İNSANINDAN TALEP

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğünü, Togg töreninde kendisinin de olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gerçekten çok büyük bir talep var. İngiltere'nin en büyük iş insanlarından biri, bir arkadaşımızı arayarak bayilik istediğini, İngiltere'deki satış haklarını, franchise haklarını alıp orada onu (Togg) tanıtmak istediğini söylüyor. Bu da buna talep olacağını gösteriyor. Gerçekten araba güzel, yakından da inceledim. Araba değil de, akıllı cihaz deniliyor. Bir arabadan fazlası, akıllı cihaz olarak ortaya çıkıyor."