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POLİTİKA

TOGG'a İngiltere'den dikkat çeken teklif: Bayilik satın almak istedi

İngiltere'nin en büyük iş insanlarından birinin Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un bayiliğine talip olduğu açıklandı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 'Gerçekten çok büyük bir talep var. İngiltere'nin en büyük iş insanlarından biri, bir arkadaşımızı arayarak bayilik istediğini, İngiltere'deki satış haklarını, franchise haklarını alıp orada Togg'u tanıtmak istediğini söylüyor.' dedi.

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TOGGa İngiltereden dikkat çeken teklif: Bayilik satın almak istedi
Togg

Togg, 18 Temmuz 2020 tarihinde temeli atılan Togg Teknoloji Kampüsü'nü planları doğrultusunda tamamlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açtı. Törende, Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV, 1.300 Togg çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından indi.

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, "Bir otomobilden fazlası" vizyonuyla önemli bir kilometre taşını daha gerçekleştirmiş oldu.

Togg seriye başlıyor: Gemlik'te tarihi gün
GÜNDEM
Togg seriye başlıyor: Gemlik'te tarihi gün

Cumhuriyet'in 99'uncu yılında TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılışıyla birlikte seri üretim bantlarıyla buluşan yerli otomobilimiz Togg'un bayiliğine yurt dışından talep geldi.

İNGİLİZ İŞ İNSANINDAN TALEP

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğünü, Togg töreninde kendisinin de olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

  • "Gerçekten çok büyük bir talep var. İngiltere'nin en büyük iş insanlarından biri, bir arkadaşımızı arayarak bayilik istediğini, İngiltere'deki satış haklarını, franchise haklarını alıp orada onu (Togg) tanıtmak istediğini söylüyor. Bu da buna talep olacağını gösteriyor. Gerçekten araba güzel, yakından da inceledim. Araba değil de, akıllı cihaz deniliyor. Bir arabadan fazlası, akıllı cihaz olarak ortaya çıkıyor."

Erdoğan tarihi açıkladı ikinci elde yerli otomobil hareketliliği başladı: 'Togg alacağım için satılık'
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Yerli otomobil Toggun seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü düzenlenen resmi törenle açıldı.
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Etkinlikte ilk elektrikli otomobili olan C-SUV modeli de seri üretim bandından indi.
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Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otomobilin ön satışı şubat ayında başlayacağını ve fiyatının da bu tarihte belli olmasının beklendiğini açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri başlıyor. Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için yeterlilik sertifikasına sahip olacak. 2023ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz. Yeni nesil bir girişim olan Togg aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdik. Vatandaşlarımız şubatta ön satış siparişlerini verebilecek dedi.
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Toggun fiyatıyla ilgili de konuşan Erdoğan, Toggun fiyatına piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde babayiğitlerle birlikte karar vereceğiz. Mart ayı sonunda piyasaya çıkacak ürünün fiyatını bugünden vermek mümkün değil. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Toggun fiyatı da açıklanacaktır diye konuştu.
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Toggun tanıtılması ve ayrıntılarının açıklanmasının ardından ikinci el otomobil ilanlarında, Togg alacaklarını ve nakit paraya ihtiyaç duyduklarını ifade eden ilanlar açılmaya başlandı.
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NTVde yer alan habere göre; İlan başlıklarının bazılarından Toggun açıklanan renkleri belirtilerek, “Anadolu veya Oltu için satılıktır” ifadeleri kullanılırken, bazılarında “Yerli otomobil almak için satılık” ifadeleri kullanıldı.
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Bu ilanların bazıları projeye destek için veya ön siparişe çıktığında parasını hazırda tutarak Togg almak için bekleyenler tarafından koyulsa da bazıları ilanlarını öne çıkarmak için Togg başlığıyla paylaşıyor.
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Aracın ön siparişe açılacağı Şubat ayı yaklaştıkça bu ilanların sayısında artış olması bekleniyor.
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Yaklaşık 5 ay sürecek güvenlik testlerinin ardından onay belgelerini alacak TOGG için belirlenen üretim tarihi ise Mart 2023.
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İlk etapta 17 ila 18 bin adet aracın satışa çıkarılması planlanıyor.
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Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G5G bağlantısıyla alabilecek.
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Araçların bataryaları, hızlı şarjla 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 dolabilecek.
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Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 kms hızlanabilecek.
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Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.
Erdoğan tarihi açıkladı ikinci elde yerli otomobil hareketliliği başladı: 'Togg alacağım için satılık'
Yerli otomobil Togg'da seri üretim süreci başlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otomobilin ön satışı için Şubat ayını işaret etmesinin ardından ikinci el otomobil sitelerinde de dikkat çeken bir hareketlilik başladı. 'Togg alacağım için satılık' başlığıyla ilanlar açılmaya başlandı.

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