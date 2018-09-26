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TOKAT

Tokat polisi kedi canilerinin peşine düştü​

Tokat polisi kedi canilerinin peşine düştü

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir apartmanın birinci kat balkon demirine boğazından asılı ölü kedi görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Tokat'ta balkona asılı bulunan kedi, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı
Tokat'ta balkona asılı bulunan kedi, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı

Tokat'ın Turhal ilçesinde boğazından iple asılı ölü kedi bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi 108 Evler'de bir apartmanın birinci kat balkon demirine boğazından iple asılmış kedi gören lise öğrencileri T.K. ve M.B.E, ipi keserek ölmüş kediyi duvar kenarına bıraktı. Daha sonra polisi arayarak haber veren öğrenciler, çektikleri fotoğrafları ise sosyal medyada paylaştı.

Kediyi balkona asmışlardı

İki öğrenci, polis merkezine giderek ifade verdi. Sosyal medyadaki görüntüler ise hayvanseverlerden büyük tepki gördü.

M.B.E yaptığı açıklamada, okula giderken balkona asılı kedi gördüklerini söyledi.

Yaklaştıklarında kedinin öldüğünü fark ettiklerini, ipi keserek kediyi duvarın kenarına bıraktıklarını belirten M.B.E, "Polisi arayıp, 'kedi asmışlar' dedim. İçim acıdı. Yapılmayacak bir şey" dedi.

T.K. ise "İnsan olan onu oraya asmaz. Bu vicdansız anlasın ki öyle bir şey yapılmayacağını. Her şey görünsün, herkes ibret alsın diye sosyal medyadan paylaştım. Polise ifade verdik. Olan her şeyi anlattık" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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