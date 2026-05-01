Tokat’ta bıçaklı kavga: Üniversite öğrencisi ağır yaralı

22:401/05/2026, Cuma
IHA
Bıçaklı saldırıda yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Tokat’ta Sıtkı Ulaşoğlu Caddesi’nde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu üniversite öğrencisi R.H. ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli D.G., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ta çıkan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu üniversite öğrencisi ağır yaralandı.

Olay, Sıtkı Ulaşoğlu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan D.G.(22) ile yabancı uyruklu üniversite öğrencisi R.H.(20) cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında D.G., bıçakla R.H.’yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. R.H., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.



