Tokat’ta fındık işçilerinin taşındığı minibüs ile kamyon çarpıştı: Sekiz kişi yaralandı

Tokat'ta fındık işçilerinin taşındığı minibüs ile kamyon çarpıştı: Sekiz kişi yaralandı

19:009/09/2025, Salı
DHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat-Niksar karayolunda saman yüklü kamyon ile fındık işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat’ta saman yüklü kamyon ile fındık işçilerinin taşındığı minibüsün çarpıştığı kazada 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tokat- Niksar karayolu Hamidiye köprü çıkışında meydana geldi. Tokat istikametine seyir halinde olan fındık işçilerinin taşındığı Ş.G. (40) yönetimindeki 06 JNG 76 plakalı minibüs, karşı yönden gelen S.B. yönetimindeki 31 ZC 007 plakalı saman yüklü kamyon ile çarpıştı. Kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


YASAL UYARI

