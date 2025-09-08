Yeni Şafak
Araçların kafa kafaya çarpıştığı kazada dört yaralı

Araçların kafa kafaya çarpıştığı kazada dört yaralı

21:358/09/2025, Pazartesi
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta Bağırsak Deresi mevkiinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazası sonucu dört kişi yaralandı.

Sivas’ın Gürün ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana geldi. A.T. idaresindeki 09 BF 544 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile G.K. idaresindeki 58 AGF 738 plakalı Nissan marka otomobil, Bağırsak Deresi mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan E.K. ve M.K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan A.T. ise Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



#Sivas
#Gürün
#Kaza
