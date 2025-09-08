Araçların kafa kafaya çarpıştığı kazada dört yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana geldi. A.T. idaresindeki 09 BF 544 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile G.K. idaresindeki 58 AGF 738 plakalı Nissan marka otomobil, Bağırsak Deresi mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan E.K. ve M.K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan A.T. ise Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.