Sivas'ta örgü yangını: Alevlere karşı mücadele başlatıldı

23:4423/08/2025, Cumartesi
IHA
Yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalar sürüyor.
Yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalar sürüyor.

Sivas’ın İmranlı ilçesi Maden ve Borular köyleri arasındaki Gollan mevkinde örtü yangını çıktı. Ekiplerin, geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi.

Sivas’ın İmranlı ilçesinde arazide çıkan örtü yangınını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, İmranlı ilçesi Maden ve Borular köyleri arasındaki Gollan mevkinde yangın çıktı. Araziden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmalarına köylüler de destek veriyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alabilmek için çalışmaları sürüyor.



#Sivas
#Gollan
#Yangın
