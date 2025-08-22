Yeni Şafak
Sivas'ta ana hat su borusu patladı: Cadde göle döndü

Sivas'ta ana hat su borusu patladı: Cadde göle döndü

00:3222/08/2025, Cuma
IHA
Cadde güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapatıldı.
Cadde güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapatıldı.

Sivas'ta Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda akşam saatlerinde ana hat su borusunda meydana gelen patlama nedeniyle cadde göle döndü. Yaşanan olay nedeniyle bazı dükkanları ve apartmanların bodrum katlarını su bastı.

Sivas’ta ana hat su borusunun patlaması sonucu cadde göle döndü. Bazı dükkanları ve apartmanların bodrum katlarını su basarken, belediye ekipleri ise onarım çalışmaları başlattı.

Sivas’ta Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda akşam saatlerinde ana hat su borusunda meydana gelen patlama, hayatı olumsuz etkiledi. Patlamanın ardından cadde adeta göle dönerken, bazı dükkanların içini ve apartmanların bodrum katlarını su bastı. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, su basan binaların bodrum katlarındaki suları tahliye etti. Sivas Belediyesi SİBESKİ ekipleri ise patlayan borunun onarımı için çalışma başlattı. Cadde ise güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapatıldı.

Apartman sakini Yusuf Berk ise "Su boruları patladı. Boruların patlamasıyla birlikte bina ile dükkanları su bastı." dedi.



#Sivas
#Su Hattı
#Patlama
