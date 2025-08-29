Mahkeme 12 yılın ardından kararı açıkladı: Haberi duyan havaya uçtu

Muhtar seçilirsem bu beldeyi tekrar getireceğimi söyledim. Köyden arkadaşlar yasa çıktığını ve artık belde olamayacağını düşündüler. 5 yıl boyunca ben bu davayı bırakmadım. Kendi imkânlarım doğrultusunda ve arkadaşların maddi manevi destekleri sayesinde mücadeleye devam ettim. 15 yıl boyunca Ankara’ya gidip geldik. 2024 yılında tekrar muhtar adayı oldum ve kazandım. Ben bu süreçle ilgili ileride bir ışık olduğunu görüyordum. Gittim ve araştırmalarımı yapıp burada tekrar toplantılar yaptım. Bizim tekrar belde olma durumumuz yüzde 99’du. Dava bizim adımıza olumlu sonuçlandı ve mahkeme Yakupoğlan’ın belde olmasına karar verdi. Şu anda belde olduğumuz için mutluyuz. Belediye Başkanlığı’na Vali Yardımcımız İlhami Doğan vekalet ediyor"