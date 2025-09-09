Yeni Şafak
Tekirdağ'da feci kaza: Anne ve oğlu servisin altında kaldı

00:449/09/2025, Salı
IHA
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da okula giden yedi yaşındaki çocuk ile annesi cadde üzerinde dönüş yapan işçi servisinin altında kaldı. Hastaneye kaldırılan anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde işçi servisinin altında kalan anne ve oğlu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Büyükyoncalı Mahallesi Bozoba Camii Sokak üzerinde meydana geldi. Okula giden 7 yaşındaki E.G. ile annesi K.G., 1 Kasım Caddesi üzerinden Bozoba Camii Sokağı’na dönüş yapan S.Z. yönetimindeki 59 S 2176 plakalı işçi servisinin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların uyarısıyla duran servis aracının altından çıkarılan anne ve oğlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Servis sürücüsü S.Z., jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaralı anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



