Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: İki şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, il merkezinde bir zanlının uyuşturucu madde satın aldığını belirledi.

Polis, düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeyi sattığı tespit edilen D.K, B.M, B.T. ve U.D'nin üzerinde ve adreslerinde 936 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan D.K. ve B.M. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.