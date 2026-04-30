Mersin’de dev uyuşturucu operasyonu: 111 bin sentetik ecza ele geçirildi

Mersin’de dev uyuşturucu operasyonu: 111 bin sentetik ecza ele geçirildi

00:4830/04/2026, Perşembe
DHA
Metal kolilere gizlenen 111 bin sentetik ecza ele geçirildi.
Metal kolilere gizlenen 111 bin sentetik ecza ele geçirildi.

Mersin’de bir iş yerine düzenlenen operasyonda metal sactan yapılmış koliler içerisine gizlenmiş 111 bin 700 adet sentetik ecza bulundu. Narkotik ve KOM ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin'de bir işyerinde yapılan aramada, metal sactan yapılmış koli içerisine gizlenmiş 111 bin 700 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucuyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü saha çalışmalar sonucu merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine baskın yapıldı. İş yerinde gerçekleştirilen aramada, metal sactan yapılmış 4 koli içerisine gizlenmiş vaziyette 111 bin 700 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyon kapsamında uyuşturucu ile bağlantılı olduğu tespit edilen C.D. ve A.Y.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.



#Mersin
#Uyuşturucu
#Operasyon
15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

