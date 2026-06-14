Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası başladı. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuva, 11 Haziran Perşembe günü, Mexico City Stadı'nda oynanan Meksika - Güney Afrika maçıyla başladı. Dev şampiyona, 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü, 82 bin 500 kişilik New York New Jersey Stadı'ndaki final maçıyla sona erecek. Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşmasında, Avustralya ile karşı karşıya geldi. Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla kazanan Avustralya oldu. Türkiye'nin ABD ve Paraguay maçlarından alacağı sonuçlar, gruptan çıkma durumunu belirleyecek.