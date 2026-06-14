2026 FIFA Dünya Kupası, 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenleniyor. Turnuvaya D Grubu’nda başlayan A Milli Futbol Takımımız, ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlıların gruptan çıkma şansı, ABD ve Paraguay karşılaşmalarında alacağı sonuçlara göre şekillenecek. İşte 2026 Dünya Kupası’nda güncel puan durumu.
Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası başladı. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuva, 11 Haziran Perşembe günü, Mexico City Stadı'nda oynanan Meksika - Güney Afrika maçıyla başladı. Dev şampiyona, 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü, 82 bin 500 kişilik New York New Jersey Stadı'ndaki final maçıyla sona erecek. Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşmasında, Avustralya ile karşı karşıya geldi. Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla kazanan Avustralya oldu. Türkiye'nin ABD ve Paraguay maçlarından alacağı sonuçlar, gruptan çıkma durumunu belirleyecek.
Dünya Kupası maç sonuçları-Puan durumu
2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda açılış mücadelesi Meksika - Güney Afrika arasında oynandı. Meksika - Güney Afrika maçında Meksika maçtan 2-0 galip ayrıldı.
A Grubu diğer mücadelede ise Güney Kore - Çekya karşı karşıya geldi. Güney Kore sahadan 2-1 galip ayrıldı.
2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldı.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD, Paraguay'ı 4-1 mağlup etti. İşte Dünya Kupası grupların puan durumu.
2026 Dünya Kupası güncel puan durumu
Dünya Kupası 13 Haziran Cumartesi maçları
D Grubu: ABD - Paraguay, Los Angeles Stadı, TSİ 04.00
B Grubu: Katar - İsviçre, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 22.00
14 Haziran Pazar Dünya Kupası kimin maçı var?
C Grubu: Brezilya - Fas, New York New Jersey Stadı, TSİ 01.00
Haiti - İskoçya, Boston Stadı, TSİ 04.00
D Grubu: Avustralya - Türkiye, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 07.00
E Grubu: Almanya - Curaçao, Houston Stadı, TSİ 20.00
F Grubu: Hollanda - Japonya, Dallas Stadı, TSİ 23.00
15 Haziran Pazartesi Dünya Kupası kimin maçı var?
E Grubu: Fildişi Sahili - Ekvador, Philadelphia Stadı, TSİ 02.00
F Grubu: İsveç - Tunus, Monterrey Stadı, TSİ 05.00
H Grubu: İspanya - Yeşil Burun Adaları, Atlanta Stadı, TSİ 19.00
G Grubu: Belçika - Mısır, Seattle Stadı, TSİ 22.00
16 Haziran Salı Dünya Kupası kimin maçı var?
H Grubu: Suudi Arabistan - Uruguay, Miami Stadı, TSİ 01.00
G Grubu: İran - Yeni Zelanda, Los Angeles Stadı, TSİ 04.00
I Grubu: Fransa - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 22.00
17 Haziran Çarşamba Dünya Kupası kimin maçı var?
I Grubu: Irak - Norveç, Boston Stadı, TSİ 01.00
J Grubu: Arjantin - Cezayir, Kansas City Stadı, TSİ 04.00
Avusturya - Ürdün, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 07.00
K Grubu: Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston Stadı, TSİ 20.00
L Grubu: İngiltere - Hırvatistan, Dallas Stadı, TSİ 23.00
18 Haziran Perşembe Dünya Kupası kimin maçı var?
L Grubu: Gana - Panama, Toronto Stadı, TSİ 02.00
K Grubu: Özbekistan - Kolombiya, Mexico City Stadı, TSİ 05.00
A Grubu: Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, TSİ 19.00
B Grubu: İsviçre - Bosna-Hersek, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00
19 Haziran Cuma Dünya Kupası kimin maçı var?
B Grubu: Kanada - Katar, BC Place Vancouver, TSİ 01.00
A Grubu: Meksika - Güney Kore, Guadalajara Stadı, TSİ 04.00
D Grubu: ABD - Avustralya, Seattle Stadı, TSİ 22.00
20 Haziran Cumartesi Dünya Kupası kimin maçı var?
C Grubu: İskoçya - Fas, Boston Stadı, TSİ 01.00
Brezilya - Haiti, Philadelphia Stadı, 03.30
D Grubu: Türkiye - Paraguay, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00
F Grubu: Hollanda - İsveç, Houston Stadı, TSİ 20.00
E Grubu: Almanya - Fildişi Sahili, Toronto Stadı, TSİ 23.00
21 Haziran Pazar Dünya Kupası kimin maçı var?
E Grubu: Ekvador - Curaçao, Kansas City Stadı, TSİ 03.00
F Grubu: Tunus - Japonya, Monterrey Stadı, TSİ 07.00
H Grubu: İspanya - Suudi Arabistan, Atlanta Stadı, TSİ 19.00
G Grubu: Belçika - İran, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00
22 Haziran Pazartesi Dünya Kupası kimin maçı var?
H Grubu: Uruguay - Yeşil Burun Adaları, Miami Stadı, TSİ 01.00
G Grubu: Yeni Zelanda - Mısır, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 04.00
J Grubu: Arjantin - Avusturya, Dallas Stadı, TSİ 20.00
23 Haziran Salı Dünya Kupası kimin maçı var?
I Grubu: Fransa - Irak, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00
Norveç - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 03.00
J Grubu: Ürdün - Cezayir, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00
K Grubu: Portekiz - Özbekistan, Houston Stadı, TSİ 20.00
L Grubu: İngiltere - Gana, Boston Stadı, TSİ 23.00
24 Haziran Çarşamba Dünya Kupası kimin maçı var?
L Grubu: Panama - Hırvatistan, Toronto Stadı, TSİ 02.00
K Grubu: Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00
B Grubu: İsviçre - Kanada, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 22.00
Bosna-Hersek - Katar, Seattle Stadı, TSİ 22.00
25 Haziran Perşembe Dünya Kupası kimin maçı var?
C Grubu: İskoçya - Brezilya, Miami Stadı, TSİ 01.00
Fas - Haiti, Atlanta Stadı, TSİ 01.00
A Grubu: Çekya - Meksika, Mexico City Stadı, TSİ 04.00
Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore, Monterrey Stadı, TSİ 04.00
E Grubu: Curaçao - Fildişi Sahili, Philadelphia Stadı, TSİ 23.00
Ekvador - Almanya, New York New Jersey Stadı, TSİ 23.00
26 Haziran Cuma Dünya Kupası kimin maçı var?
F Grubu: Japonya - İsveç, Dallas Stadı, TSİ 02.00
Tunus - Hollanda, Kansas City Stadı, TSİ 02.00
D Grubu: Türkiye - ABD, Los Angeles Stadı, TSİ 05.00
Paraguay - Avustralya, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 05.00
I Grubu: Norveç - Fransa, Boston Stadı, TSİ 22.00