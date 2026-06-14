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AUZEF bütünleme sınav merkez tercihleri başladı: AUZEF bütünleme sınav ne zaman yapılacak?

AUZEF bütünleme sınav merkez tercihleri başladı: AUZEF bütünleme sınav ne zaman yapılacak?

10:4314/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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AUZEF sınav takvimi.
AUZEF sınav takvimi.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar yarıyılı bütünleme sınavı (telafi) için sınav merkezi tercih işlemleri başladı. Sınav merkezi tercihleri, 16 Haziran 2026 Salı günü saat 23.59’a kadar auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilirecek. Peki AUZEF bütünleme sınav ne zaman yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınav için sınav merkezi tercihleri merak ediliyordu. AUZEF Telafi sınavı için tercih merkezi başvuruları başladı.

AUZEF bütünleme sınav merkez tercihleri ne zaman yapılacak?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı AUZEF bahar yarıyılı bütünleme sınavı (telafi) için sınav merkezi tercih işlemleri başlamıştır.

Sınav merkezi tercihleri, 16 Haziran 2026 Salı günü saat 23.59’a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi veya AUZEF Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirecek.

AUZEF bütünleme sınav ne zaman yapılacak?

AUZEF bahar yarıyılı bütünleme sınavı 04-05 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF mezuniyet için üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

2025- 2026 eğitim öğretim yılı AUZEF mezuniyet için üç ders sınavı 06 Eylül’de yapılacak.

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