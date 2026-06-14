Türkiye’nin bir sonraki maçı kiminle ne zaman? Türkiye 2026 Dünya Kupası fikstürü

Türkiye- Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, maç hangi kanalda?

Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci sınavına çıkacak olan A Milli Futbol Takımımızın Paraguay ile oynayacağı müsabaka 20 Haziran 2026 Cumartesi günü oynanacak. Türkiye - Paraguay karşılaşmasının başlama saati Türkiye Saati ile (TSİ) sabaha karşı 06.00 olarak açıklandı. Maç TRT 1’de canlı yayınlancak.