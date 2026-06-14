Türkiye’nin bir sonraki maçı kiminle ne zaman? Türkiye 2026 Dünya Kupası fikstürü

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, turnuva yolculuğuna puansız başlarken; gözler grubun ikinci maçında oynanacak Paraguay randevusuna çevrildi. Peki Türkiye- Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Türkiye 2026 Dünya Kupası fikstürü.
A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda ilk maçında Avustralya karşısına çıktı. 24 yıl aradan sonra FIFA Dünya Kupası'nda sahne alan A Milli Futbol Takımı, ilk maçında Avustralya'ya 2-0'lık skorla kaybetti.
Turnuva yolculuğuna puansız başlarken; gözler grubun ikinci maçında oynanacak Paraguay randevusuna çevrildi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu’nda yer alan Ay-yıldızlılar, ABD, Paraguay ile karşılaşacak. Peki Türkiye- Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye 2026 Dünya Kupası fikstürü.
Türkiye- Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, maç hangi kanalda?
Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci sınavına çıkacak olan A Milli Futbol Takımımızın Paraguay ile oynayacağı müsabaka 20 Haziran 2026 Cumartesi günü oynanacak. Türkiye - Paraguay karşılaşmasının başlama saati Türkiye Saati ile (TSİ) sabaha karşı 06.00 olarak açıklandı. Maç TRT 1’de canlı yayınlancak.
Türkiye-ABD maçı ne zaman, saat kaçta?
Türkiye Amerika maçı 26 Haziran 2026 Cuma günü oynanacak. Maç Türkiye saati ile 05:00'te başlayacak.
Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor?
Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebilecek.
TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol oranı: 30000
FEC: 3/4
Dünya Kupası D Grubu Türkiye puan durumu