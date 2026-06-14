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Türkiye’nin bir sonraki maçı kiminle ne zaman? Türkiye 2026 Dünya Kupası fikstürü

Türkiye’nin bir sonraki maçı kiminle ne zaman? Türkiye 2026 Dünya Kupası fikstürü

11:4014/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, turnuva yolculuğuna puansız başlarken; gözler grubun ikinci maçında oynanacak Paraguay randevusuna çevrildi. Peki Türkiye- Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Türkiye 2026 Dünya Kupası fikstürü.

A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda ilk maçında Avustralya karşısına çıktı. 24 yıl aradan sonra FIFA Dünya Kupası'nda sahne alan A Milli Futbol Takımı, ilk maçında Avustralya'ya 2-0'lık skorla kaybetti.

Turnuva yolculuğuna puansız başlarken; gözler grubun ikinci maçında oynanacak Paraguay randevusuna çevrildi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu’nda yer alan Ay-yıldızlılar, ABD, Paraguay ile karşılaşacak. Peki Türkiye- Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye 2026 Dünya Kupası fikstürü.

Türkiye- Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, maç hangi kanalda?

Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci sınavına çıkacak olan A Milli Futbol Takımımızın Paraguay ile oynayacağı müsabaka 20 Haziran 2026 Cumartesi günü oynanacak. Türkiye - Paraguay karşılaşmasının başlama saati Türkiye Saati ile (TSİ) sabaha karşı 06.00 olarak açıklandı. Maç TRT 1’de canlı yayınlancak.

Türkiye-ABD maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Amerika maçı 26 Haziran 2026 Cuma günü oynanacak. Maç Türkiye saati ile 05:00'te başlayacak.


Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor?

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebilecek.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

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2026 Dünya Kupası’nda güncel puan durumu: Hangi ülke hangi grupta kaçıncı sırada?