Silifke açıklarında denizde korkunç manzara

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Boğsak Koyu mevkisinde saat 14.20 sıralarında, denizde iki kişinin hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşların durumu Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’na haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 2 kişinin cansız bedenini bota alarak kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede cesetlerin Akin Acar (70) ve Halil Çelik (66) ait olduğu tespit edildi. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.