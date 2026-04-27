Park sırasında büyük acı: İki yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu

18:4927/04/2026, Pazartesi
DHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de bir vatandaş, minibüsü park etmek isterken bu sırada sokakta olan oğlunun üzerinden geçti. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Aziz Çiftçi (37), minibüsünü park etmek isterken 2 yaşındaki oğlu Salih Çiftçi'nin üzerinden geçip ölümüne neden oldu.

Kaza, ilçenin Çiçekli Mahallesi’nde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıdığı servis aracıyla evine giden Aziz Çiftçi, minibüsü park etmek isterken bu sırada sokakta olan oğlu Salih Çiftçi'nin üzerinden geçti. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Mersin
#Tarsus
#Minibüs
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

Dar gelirliye umut oldu: İstanbul TOKİ kiralık sosyal konut projesi başvuruları başladı mı, kura çekimi ne zaman? Son durum