Kaza yapan tırdaki mermerler minibüsü parçaladı: Bir ölü üç yaralı

20:08 27/04/2026, Pazartesi
Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mersin'de mermer taşı yüklü tır, kaçış rampasına çarptı. Kazada tırın üzerindeki taşlar savrularak işçilerin park halindeki minibüsünü parçaladı. Kazada minibüsün içinde bulunan bir işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Tır şoförü ile iki işçi de yaralandı.

Kaza, Mut-Karaman arasındaki D-715 yolu Burunköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karaman istikametinden Mut yönüne giden ham mermer taşı yüklü Y.G. idaresindeki 42 AZN 478 plakalı tır, yapımı devam eden kaçış rampasına çarptı. Kazada tırın üzerindeki taşlar savrularak işçilerin park halindeki minibüsünü parçaladı.

Kazada minibüsün içinde bulunan işçilerden Zafer Gezer (38) olay yerinde yaşamını yitirirken, tır şoförü Y.G. ile işçiler B.Ç. ve M.T.D. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Gezer’in cansız bedeni, cenaze aracıyla Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



