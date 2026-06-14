TOKİ Kurasız Konut Satışı Nasıl Olacak? 20 Bin Açık Satış Konutunu Kimler Alabilecek? Ev Sahipleri Nasıl Belirlenecek?

TOKİ kurasız 20 bin konut açık satış kampanyası nasıl olacak? Peşinat-taksitleri ödeme planı

Bakan Murat Kurum, TOKİ kurasız 20 bin konut açık satış kampanyasında ödeme planına iliştin, “3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim yapıyoruz. Yüzde 50, peşinatım var diyebilirsiniz; ona da yüzde 8 indirim yapıyoruz. ‘Yüzde 50 yok, yüzde 25 var, yüzde 25'ini bir yıl sonra ödeyeyim’ diyen vatandaşımıza da işte yine aynı şekilde 60 ay vade seçeneği sunuyoruz. Yani yeni, sağlam, sosyal altyapısı, olan binalara baktığınızda neredeyse aslında, kiraya yakın bir fiyatla vatandaşımız burada oturabilecek. Yani vatandaş 1-1,5 milyon lira tasarrufu olan bir vatandaşımız, kira öder gibi buradan Ankara'dan, Konya'dan ev alabiliyor.” ifadelerini kullandı.