Gündem Tosuncukun yat sefası fotoğraflarının sırrı çözüldü
3. SAYFA

Çiftlik Bank'ın firari sanığı Mehmet Aydın'ın fotoğraflarının sırrı çözüldü

'Tosuncuk'un yat sefası fotoğraflarının sırrı çözüldü

Çiftlik Bank dolandırıcılığının bir numaralı sanığı firari Mehmet Aydın'ın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan fotoğraflarının sırrı çözüldü. Antalya polisi yaptığı araştırmada, fotoğrafların Antalya'nın tatil bölgesinde çekildiğini tespit etti. İncelemede Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçmadan ve polis tarafından aranmadan önce Antalya'da eşiyle tatil yaptığı ve bu fotoğraflarında o zaman çekildiği tespit edildi.

Haber Merkezi Diğer
Mehmet Aydın ve eşi
Mehmet Aydın ve eşi

Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın geçtiğimiz hafta yat sefası yaparken çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

'TOSUNCUK TÜRKİYE'DE Mİ?' TARTIŞMASI

Habertürk'te yer alan habere göre, ajansın "Tosuncuk'un yurt dışındaki lüks yaşamı" diye servis ettiği fotoğraflarla ilgili ‘Tosuncuk Türkiye'de mi?' iddiaları ile birlikte yeni bir tartışma yaşandı.

Mehmet Aydın ve eşi

Özellikle sosyal medyada gündem olan Aydın'ın fotoğraflarının izini sürenler görüntülerin Antalya'da çekilmiş olabileceği görüşünde birleşti

ANTALYA POLİSİ ARAŞTIRDI

Ortaya çıkan bu iddialar üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler çalışma başlattı. Fotoğraflar incelemeye alındı. Mehmet Aydın ile fotoğraflarda yer alan boşanma davası bulunan eşi Sıla Aydın'ın isimleri sorgulandı.

Mehmet Aydın'ın kaldığı yatın içi

FOTOĞRAFLAR 2017 YILINA AİT

Antalya polisi, kısa bir çalışmanın ardından fotoğrafların izini buldu. Mehmet Aydın ve Sıla Aydın'ın 2017 yılında Antalya bölgesinde tatil yaptığı belirlendi. Fotoğrafların o dönem çekildiği tespit edildi.

Mehmet Aydın ile Sıla Aydın Ocak 2017 yılında evlenmişti. Çitlfk Bank operasyonu 16 Mart 2018 yılında başlamıştı. Mehmet Aydın o tarihten beri kayıplarda bulunuyor. Yurt dışına kaçtığı tespit edilen Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Yattan görüntü

Çiftlik Bank dolandırıcılığının bir numaralı ismi firari sanık Mehmet Aydın'ın lüks yaşamına ait görüntüler merak yaratıyor.

REKLAM

Tekne sefası yaparken çekilmiş son fotoğraflarının basına yansımasıyla birlikte 'Tosuncuk Türkiye'de mi' tartışmasını başlatanlar fotoğraftaki detayların izini sürerek Mehmet Aydın'ın lüks yaşamını ülkede sürdürüyor olabileceğini iddia etmişti.

Mehmet Aydın ve eşi

Fotoğraflardaki detaylarda Türkiye'ye özgü pek çok işaret ortaya koyulmuş, teknedeki ıslak mendilden, televizyon kumandasına kadar pek çok ayrıntıya dikkat çekilmişti.

Antalya polisinin araştırması da tartışmalara son nokta koydu.

Tosun kayınpederini işten çıkarmış
EKONOMİ
Tosun kayınpederini işten çıkarmış

Çiftlik Bank davasında tutuklu sanık kalmadı
EKONOMİ
Çiftlik Bank davasında tutuklu sanık kalmadı

Konya'da 'Çiftlik Bank'ın tabelası ve temeli kaldı
FOTOĞRAF 10
Title
'Çiftlik Bank' tarafından 2 bin 500 dönüm araziye '35 bin hayvanın olduğu, 700 milyon liralık entegre tesis yatırımı' iddiasıyla temel atılmıştı.
Title
Yargılanması süren 'Çiftlik Bank'ın kurucusu firari Mehmet Aydın'ın 2016'da oluşturduğu 'Çiftlik Bank' sonrası internetten oynanan çiftlik oyununun satın alınması ile beslenen hayvanların, çeşitli şehirlerde kurulan çiftliklerde üretim için kullanılacağı vaat edilmişti.
Title
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ise halen yurt dışında lüks hayat sürüyor.
Title
Bu çiftliklerden birinin temeli kurulacağı iddiasıyla Konya'nın 7 bin nüfuslu Tuzlukçu ilçesinde 2017 yılının Aralık ayında törenle atıldı.
Title
Piyasa değeri 3- 4 milyon olan 2 bin 500 dönüm arazinin 15 milyona satın alındığı, 35 bin hayvanın olduğu 700 milyon liralık entegre tesis olacağı iddiasıyla temel atılmıştı.
Title
Temel atma törenine ise Mehmet Aydın da katılmıştı. Tuzlukçu'daki 'Çiftlik Bank'tan geri tabela ile atılan temel kaldı.
Title
Bölge sakinlerinden İsmet Ak, 'Çiftlik Bank' için bölgede para yatıranların olduğunu; ancak bazılarının rencide olma endişesiyle mağduriyetini dile getiremediği söyledi.
Title
Ak, ''Yaklaşık 2 yıl önce görkemli bir şekilde temelleri atılan 'Çiftlik Bank' hayalleri suya düştü. 'Çiftlik Bank' mağdurları zor durumda. Hala haklarını alamıyorlar ve arayamıyorlar. Peki bu adam nerede? 'Tosuncuk' yok. Ne oldu? Yerinde yeller esiyor. O da başka ülkelerde keyfini sürüyor. Ben de bu yörenin vatandaşı olarak mağdur olan arkadaşlarım için çok üzülüyorum. Adalet yerini bulur inşallah'' dedi.
Title
YARGILAMA SÜRÜYOR - Firari Mehmet Aydın ve yöneticiler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', '3 bin 762 kez bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık', '3 bin 762 kez ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' ve '1 kez suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından 22'şer bin 580'er yıldan 75'er bin 260'ar yıl hapis cezası istemiyle açılan dava sürüyor.
Title
.
Konya'da 'Çiftlik Bank'ın tabelası ve temeli kaldı
Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 'Çiftlik Bank' tarafından 2 yıl önce temeli atılan entegre tesisinden geri tabela ile yapıya dayanak olan bölümler kaldı.
Erdoğan asla vazgeçmedi

"Erdoğan asla vazgeçmedi"

Dünya basını, S-400'lerin teslimatını son dakika olarak duyurdu.
S-400lerin sevkiyatı başladı

S-400'lerin sevkiyatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı: İlk malzemeler Ankara'ya getirildi.
Dünyanın en iyilerinden!

Dünyanın
'en iyi'lerinden!

Türkiye S-400'leri teslim almaya başladı. İşte 10 soruda yeni hava savunma sistemimiz...
6 terörist daha etkisizleştirildi

6 terörist daha etkisizleştirildi

​Pençe ile PKK'ya darbe vurulmaya devam ediliyor.
Gelmeye<br>devam edecek

Gelmeye
devam edecek

Teslimatı başlayan S-400'ler için hükümetten ilk açıklama.
İddianame<br> kabul edildi

İddianame
kabul edildi

Pendik'teki magandalar hakkında yeni gelişme.
Geceliği 110 bin TL

Geceliği 110 bin TL

​Dünya liderleri ve birçok ünlü isim kaldı.
ABD'deki FETÖ Şebekesi:<br>Hakan Şükür

ABD'deki FETÖ Şebekesi:
Hakan Şükür

ABD'ye kaçan birçok üst düzey FETÖ üyesi gibi lüks içinde yaşıyor.

4 yıl sonra yeniden

4 yıl sonra yeniden

Tahran-Ankara treni ilk seferini gerçekleştirdi.
Çarklar dönüyor

Çarklar dönüyor

​Sanayi üretimi mayıs ayında yükselişe geçti.
İstanbul'da <br>sopalı nöbet

İstanbul'da
sopalı nöbet

Genç yaşlı herkes gece boyunca nöbet tutuyor.
Kırsala taşınana<br>100 bin TL hibe

Kırsala taşınana
100 bin TL hibe

​Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
İBB böyle savunuldu

İBB böyle savunuldu

​Yeni Şafak muhabirinin 15 Temmuz gecesi çektiği fotoğraflar ilk kez yayınlanıyor.
34 ile yağış uyarısı

34 ile yağış uyarısı

​Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Füze çuvala sığmadı

Füze çuvala sığmadı

Fransa'dan Hafter Terör Örgütü'ne askeri destek.
2 isim gidiyor<br>3 transfer geliyor

2 isim gidiyor
3 transfer geliyor

Beşiktaş transferleri peş peşe açıklayacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.