Çiftlik Bank davasında tutuklu sanık kalmadı

Çiftlik Bank davasında mahkeme, tutuklu sanıklar sistemin yönetim kurulu başkanı Savaş Yıkılmaz ve yazılımcısı Cudi Cumhur’un tahliyesine karar verdi. Mehmet Aydın’ın aralarında bulunduğu 7 firari sanıklı davada, tutuklu yargılanan sanık kalmadı.
Çiftlik Bank davasında mahkeme, tutuklu sanıklar sistemin yönetim kurulu başkanı Savaş Yıkılmaz ve yazılımcısı Cudi Cumhur’un tahliyesine karar verdi. Mehmet Aydın’ın aralarında bulunduğu 7 firari sanıklı davada, tutuklu yargılanan sanık kalmadı.
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