Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan İtalyan sanatçıya "hamsi"li gönderme

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bazı basın yayın organlarında yer alan "İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın son provokatif eserlerinden biri olan, duvara bantlanmış muz çalışması 120 bin dolardan satışa sunuldu" haberi üzerine, sosyal medya hesabından göndermede bulundu.

DÜNYA "Duvara bantlanmış muz" 120 bin dolara satıldı: Çürürse yenisiyle değiştirilecek

Zorluoğlu, twitter hesabı üzerinden hamsinin duvardaki bantlı fotoğrafını paylaşarak, "Eser dediğin böyle olur. Buğulaması daha da güzel olur." ifadesini kullandı.

Eser dediğin böyle olur. Buğulaması daha da güzel olur. pic.twitter.com/FnON7pWERH

— Trabzon Büyükşehir Belediyesi (@TrabzonBelTr) December 10, 2019

Konu ile ilgili değerlendirmede de bulunan Zorluoğlu, şunları kaydetti: