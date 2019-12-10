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POLİTİKA

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan İtalyan sanatçıya "hamsi"li gönderme

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 120 bin dolardan satışa sunulan duvara bantlanmış muz çalışması ile gündeme gelen İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'iye sosyal medya hesabından "hamsi"li gönderme yaptı.

Haber Merkezi AA
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'nun sosyal medya paylaşımı.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'nun sosyal medya paylaşımı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bazı basın yayın organlarında yer alan "İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın son provokatif eserlerinden biri olan, duvara bantlanmış muz çalışması 120 bin dolardan satışa sunuldu" haberi üzerine, sosyal medya hesabından göndermede bulundu.

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Zorluoğlu, twitter hesabı üzerinden hamsinin duvardaki bantlı fotoğrafını paylaşarak, "Eser dediğin böyle olur. Buğulaması daha da güzel olur." ifadesini kullandı.

Konu ile ilgili değerlendirmede de bulunan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

  • "Biz burada hem hamsinin Trabzonlu için ne manaya geldiğini anlatmak, hem de biraz mizah yapalım istedik. Niyetimiz popüler kültüre bir atıf yaparak Trabzon'a dikkat çekmekti. Bu paylaşımımız özellikle gençler tarafından çok beğenildi. Trabzon bir deniz şehri, balık şehri, hamsi şehri."
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