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TRABZON

Trabzon Havalimanı'nda alarm: Bomba ihbarı yapıldı uçak acil iniş yaptı

Kuveyt’ten havalanan Cezire Havayollarına ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanına acil iniş yaptı. Özel Harekat Polisi inceleme başlatırken, bagajlar tek tek aranıyor. Konuyla ilgili ilk resmi açıklama Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'ndan geldi. Uçaktaki 51 yolcu ve 6 mürettebatın tahliye edildiğini belirten Ustaoğlu, "İhbar Kuveyt Havayolları Genel Merkezi'nde sefere çıkan tüm uçaklar için yapıldı, sadece Türkiye için geçerli bir durum değil. Bagaj arama işlemleri yapılıyor. Aramaların ardından uçak sefere devam edecek" dedi. Ayrıca, uçuşların durdurulmadığını belirten Ustaoğlu, havalimanında seferlere devam edildiğini söyledi. Öte yandan yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı, uçağın yeniden Kuveyt'e hareket edeceği öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Trabzon Havalimanında alarm: Bomba ihbarı yapıldı uçak acil iniş yaptı
Cezire Havayollarına ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanına acil iniş yaptı

Bu sabah Kuveyt’ten havalanan Cezire Havayolları’na ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Özel Harekat Polisi inceleme başlatırken, havalimanı geçici olarak uçuşa kapatıldı.

Bagajlar tek tek kontrol ediliyor

Tek tek üst araması yapılarak uçaktan tahliye edilen yolcular havalimanı içine alınırken, yolcuların bagajları da mobil x-ray’den geçirilerek kontrol ediliyor.

Trabzon valisinden ilk açıklama

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bir ihbar yapıldı. Uluslararası kurallar gereği biz de CZ314 sefer sayılı uçak iniş yaptı. Uçak güvenli alana alınarak detaylı aramalar yapıldı. 51 yolcu, 6 mürettebat. Herkesin tahliyesi gerçekleştirildi. Bagaj arama işlemleri yapılıyor. Uçuşlarımız durdurulması söz konusu değil, havalimanımız uçuşlara açıktır. Aramaların ardından uçak sefere devam edecek. İhbarı Kuveyt Havayolları genel merkezine yapıldı. Gerekli tedbirler bu prosedüre gerçekleştirildi. Diğer ülkelerdeki uçaklara da yapıldı" ifadelerini kullandı.

Korkulan olmadı

Al Jazeera Havayolları'na ait Airbus A320 tipi uçakta aramalar tamamlandı. Uçakta ve yolcuların valizlerinde bomba imha uzmanlarınca yapılan aramalarda, herhangi bir olumsuz durum ve düzeneğe rastlanılmadığı belirtildi. Uçağın yeniden Kuveyt'e hareket edeceği öğrenildi.

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