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TRABZON

Trabzon haberleri... 150 yıllık tarihi çeşme çalındı

Trabzon'da 150 yıllık tarihi çeşme çalındı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yer alan 150 yıllık tarihi hayrat çeşme, bulunduğu ağaçlık alandan kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülerek çalındı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Çalınan tarihi çeşme.
Çalınan tarihi çeşme.

Trabzon'daki olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Güneyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Güneyköy Mahallesi Muhtarı Süvari Şeref, Vakfıkebir-Tonya yolu güzergahında bulunan 150 yıllık çeşmenin yerinde olmadığını fark etti. Taş yapıya sahip, yörede Nuhoğlu ailesince hayrat olarak yaptırılan çeşmenin yerinden söküldüğünü görünce şaşkına dönen Şeref, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, incelemelerde bulundu. Çevredeki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameralarının yanı sıra mobese kameralarını da incelemeye alan ekipler, tarihi eser kaçakçısı olduğunu tahmin ettikleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Vakfıkebir'de yer alan 150 yıllık tarihi hayrat çeşme, bulunduğu ağaçlık alandan kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülerek çalındı.

"Hayrat olarak yapılmıştı"

Hırsızlık olayının araştırıldığını belirten Süvari Şeref, "Çeşmenin yerinde olmadığını fark ettik. Gece saatlerinde almışlardır. Güvenlik güçlerimiz gerekli incelemelerde bulundu, kamera kayıtlarını aldı, araştırmaları sürüyor. Büyüklerimizden bildiğimize göre çeşmemizin 150 yıllık bir tarihi geçmişi var. Nohutoğlu ailesince hayrat olarak yapılmış bir çeşmemizdi" dedi.

DHA
Vakfıkebir'de yer alan 150 yıllık tarihi hayrat çeşme, bulunduğu ağaçlık alandan kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülerek çalındı.

"Bir gece ansızın çalındı"

Köy sakini Ertan Şeref de, "Köyümüzde çok eskilerden hayrat olarak yapılmış çeşmemiz, bir gece ansızın çalındı. Gerekli bilgileri verdik. İnşallah bulunurlar. Para kazanmak için çaldıklarını düşünüyorum" diye konuştu.

DHA
Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sosyal medyadan tepki

Öte yandan, akıllara durgunluk veren tarihi çeşmenin çalınması, yöredeki sosyal medya takipçilerinin de tepkisine neden oldu. Takipçiler, çeşmeyi ve çalındıktan sonra boş kalan yerinin fotoğraflarını paylaşıp, 'Bu kadarına da pes doğrusu' şeklinde yorumlarda bulunup, hırsızlara tepki gösterdi.

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