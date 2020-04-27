Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Trabzonda koronavirüs sürecinde 155e gelen istekler yok artık dedirtti
TRABZON GENEL SAĞLIK

Trabzon'da koronavirüs sürecinde 155'e gelen istekler 'yok artık' dedirtti

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan dört günlük sokağa çıkma yasağı boyunca vatandaşların 155 Polis İmdat’ı arayarak ilettiği talep ve şikayetler polisleri şaşırtıyor. Trabzon’da sokağa çıkma yasağının uygulandığı günler 155 Polis İmdat Hattı’na gelen telefonlar 'yok artık' dedirtti.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan dört günlük sokağa çıkma yasağı boyunca vatandaşların 155 Polis İmdat’ı arayarak ilettiği talep ve şikayetler polisleri şaşırtıyor.

Polisi arayan vatandaşlar, çiğ köfteden sıcak pideye, vidanjörden koli bandına, gelecek günün hava durumundan iftar saatine kadar birçok konu hakkında yardım istiyor.

Vatandaşın 155 telefonlarına 7/24 rahatlıkla ulaşabilmesinden dolayı talep ve şikayetlerin ardı arkası da kesilmiyor. Sokağa çıkma yasağı süresince evinden çıkamayan vatandaşların zaman zaman sokakta gördüğü görevli kişileri normal vatandaş zannedip şikayet için aradıkları ve kendilerinin de bunu gerekçe göstererek dışarı çıkma isteklerini ilettikleri kaydedildi.

SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları
KORONAVİRÜS
SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları


Ramazan ayının ikinci gününde iftara yarım saat kala 155’i arayan bir vatandaş, evinde tıkanan lavabonun açılması için vidanjör talep etti. 155 personeli ise vatandaşı Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) hattına yönlendirdi.


Bir başka vatandaşın ise Ramazan ayının simgesi haline gelen sıcak pide siparişi vermek için aradığı gözlemlendi. Polislerin de bu taleplere karşılık olarak fırınlara yönlendirdiği ve İçişleri Bakanlığı Genelgesi’ni hatırlatarak iftardan 2 saat önce fırınlardaki üretimin durduğunu ve sıcak pidenin mümkün olmadığını hatırlattıkları belirlendi.


Vatandaşların, televizyonun açılan kenarını bantlamak için koli bandı, kumanda için pil, kendi ilçesindeki fırınların ekmeğini beğenmediği için başka bir ilçenin fırınından ekmek siparişi vermek için aradıkları da kayıtlarda yer aldı.


Yasağın son gününde, öğle saatlerinde 155’i arayan bir kadının ise canının çiğ köfte çektiği ve bir porsiyon çiğ köfte siparişi vermek istediği kaydedildi. Kadının 155 personelini şaşkına çeviren talebi, sokağa çıkma yasağı sebebiyle çiğ köftecilerin kapalı olması hatırlatılarak gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı bildirildi.


Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin ise, merkez ve tüm ilçelerde vatandaşların talep ve şikayetlerine makul olması kaydıyla büyük önem göstererek yetişmeye gayret ettikleri gözlemlendi.

Abone Ol Google News
Düşündüren manzara

Düşündüren manzara

​Büyükşehirlere ek olarak listeye alınan Zonguldak'ta bugün...
O kişi ben değilim!

O kişi ben değilim!

Yardıma başvurduğu söylenen Ferrari sahibi konuştu.
Savaşı kazandık

Savaşı kazandık

​Yeni Zelanda Başbakanı yayılmanın durduğunu açıkladı.
İstanbul Havalimanı'na metro geliyor

İstanbul Havalimanı'na metro geliyor

​Vagon siparişi tamam, ilk teslim tarihi belli oldu.
Haziranı bekliyorlar

Haziranı bekliyorlar

100 masalı restoran belki 20 masasını açacak.
İsveç basını <br>şaşkına döndü!

İsveç basını
şaşkına döndü!

Türkiye karşıtı yazarın yalanlarını manşete taşıdılar

Benzine<br>yeni indirim

Benzine
yeni indirim

İndirimin ardından litre fiyatı yeniden 5 lira olacak.
Klima bu yaz<br>tarihe karışabilir

Klima bu yaz
tarihe karışabilir

'Serinleyeyim derken salgına yakalanabilirsiniz.'
Dalga geçer gibi

Dalga geçer gibi

​Uzun eşek oynayan sorumsuzların eğlencesini polis bozdu...
Bomboş yoldan çıktı

Bomboş yoldan çıktı

Yeraltı çarşısının merdivenlerine otomobil düştü.
Belgesi<br>olmayan alınmadı

Belgesi
olmayan alınmadı

​Adalara giriş çıkışa kısıtlama getirildi.
İsveç'te ölsen <br>daha iyi!

İsveç'te ölsen
daha iyi!

Formasını giydiği ülkeye böyle tepki gösterdi.
Aşı için tarih verdi

Aşı için tarih verdi

Türkiye'de 6 üniversite hummalı bir şekilde çalışıyor.
Yunanistan'a<br>yardım eli

Yunanistan'a
yardım eli

Cibuti'de mahsur kalan Yunan vatandaşlarını Türkiye kurtardı.
5 bin 501 kişi<br>yasağı ihlal etti

5 bin 501 kişi
yasağı ihlal etti

​İstanbul Valiliği, Twitter hesabından açıkladı.
​Girmek için<br>beş saat beklediler

​Girmek için
beş saat beklediler

​Bayrampaşa'daki sebze halinde metrelerce araç kuyruğu oluştu.
İstanbul Havalimanı metrosu için önemli adım: Bakanlık Çin'den 176 metro aracı aldı
Ekonomi

İstanbul Havalimanı metrosu için önemli adım: Bakanlık Çin'den 176 metro aracı aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı metro hattı için Çin’den 176 metro aracı alımı yaptı. Metro araçlarının tamamının teslimi 2022 yılı sonunda tamamlanacak. İlk parti 2 tren seti 6 ay sonra teslim alınacak ve metro araçları için toplam 1 milyar 545 milyon 280 bin TL ödenecek.
YPG/PKK tehdit ettiği sivilleri bombalı araç eylemi için kullanıyor
Dünya

YPG/PKK tehdit ettiği sivilleri bombalı araç eylemi için kullanıyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin Rakka ilindeki sivilleri Barış Pınarı bölgesine bombalı araç göndermek için kullandığı ortaya çıktı. Örgütün çocuklarına zarar vermekle tehdit ettiği bir sivil, bomba yüklü aracı Tel Abyad'a sokarken teslim olunca örgütün planı ifşa edildi.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan 'hastaneye gitmekten çekinmeyin' çağrısı
Hayat

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan 'hastaneye gitmekten çekinmeyin' çağrısı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Acil olarak hastaneye gitmeniz gerekiyorsa lütfen hastaneye gitmekten çekinmeyin Enfeksiyon kontrol önlemleri çerçevesinde onların hepsine sıkı uyuluyor. Bu bakımdan böyle bir riskin olmadığını söyleyebiliriz. Lütfen, hastanelere gelmesi gerekenler en ufak bir tedirginlik yaşamasınlar" dedi. Kara, "Bu dönemde, 'benim çocuğumun boyu uzamıyor' diye hastaneye gelmeyelim. 'Çocuğumun karın ağrısı oldu, çocuğum ateşi veya başka bir sıkıntısı var' şeklinde bir durumunuz varsa mutlaka hastaneye gidilmesi gerekir. Hastaneye mümkünse telefonla görüşerek gitmek daha uygun" açıklamasında bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.