Gündem Trafikte baltalı saldırgan dehşeti İki kişinin kolunda ve karnında kesikler oluştu
SAKARYA

Trafikte baltalı saldırgan dehşeti: İki kişinin kolunda ve karnında kesikler oluştu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde trafikte çıkan kavgada baltalı saldırgan dehşeti yaşandı.

Kolunda ve karnında kesikler oluşan iki yaralı, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Haber Merkezi AA
Trafikte baltalı saldırgan dehşeti: İki kişinin kolunda ve karnında kesikler oluştu
Sakarya'da trafikte çıkan kavgada 2 kişi baltayla yaralandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde trafikte çıkan kavgada baltayla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bağlar Mahallesi'nde Y.A. ve A.A. ile S.A. ve T.C.K. arasında trafikte tartışma çıktı.

Sakarya'da trafikte çıkan kavgada 2 kişi baltayla yaralandı
Sakarya'da trafikte çıkan kavgada 2 kişi baltayla yaralandı

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A. ve A.A, baltayla S.A. ve T.C.K'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da trafikte çıkan kavgada 2 kişi baltayla yaralandı
Sakarya'da trafikte çıkan kavgada 2 kişi baltayla yaralandı

Kolunda ve karnında kesikler oluşan 2 yaralı, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Y.A. ve A.A. gözaltına alındı.

Kendisine satırla saldıran erkek arkadaşı için gözyaşı döktü
GÜNDEM
Kendisine satırla saldıran erkek arkadaşı için gözyaşı döktü

Antalya'da geri dönüşüm deposunda yangın
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Yangın, saat 11.00 sıralarında Yeni Mahalle'deki Gazipaşa Belediyesi'ne ait geri dönüşüm deposunda çıktı.
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Yaklaşık 500 metrekare alanda kurulu depoda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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Depo içerisindeki plastik ve kartonlardan oluşan balyalar, bir anda alev aldı. Yangını fark eden çalışanlar kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken, 112 acil çağrı merkezine haber verildi.
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Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ve polis sevk edildi. Depo dış kısmında balyalanmış çöp atıklarda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iç kısma sıçradı.
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Yangında balyalanmış çöp atıklarla, depo içerisindeki bir iş makinesi tamamen yandı. Yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.<br>
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Antalya'da geri dönüşüm deposunda yangın
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Antalya'da geri dönüşüm deposunda yangın
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Antalya'da geri dönüşüm deposunda yangın
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Antalya'da geri dönüşüm deposunda yangın
Antalya'da geri dönüşüm deposunda yangın
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde belediyeye ait şirket tarafından işletilen geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, 1 iş makinesi ve toplanan geri dönüşüm malzemeleri yandı.

İzmir'de feci kaza: Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti
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Kaza, 1 Ağustos 2020 tarihinde Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir rezidansın otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, halası Z.A. birlikte yaşadığı öğrenilen yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara, halasından kendisine köpek almasını istedi. Bunun üzerine, üzerinde para olmayan Z.A., rezidansa para almaya geldi.
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Kutsal Hazar Eymen Kara, Z.A.'nın kullandığı cipten indiği sırada, eli kapıya sıkıştı. Yeğenini fark etmeyen hala Z.A., cip ile hareket edince, küçük Eymen aracın altında kalarak can verdi.
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Kutsal Hazar Eymen Kara'nın yaşamını yitirdiği korkunç anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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Görüntülerde; Z.A.'nın cip ile rezidansın otoparkına geldiği, Kutsal Hazar Eymen Kara'nın cipten indiği sırada elinin kapıya sıkıştığı, yeğenini fark etmeyen halasının ise hareket edince, küçük Eymen bir süre mücadele etmesi ve daha sonra düşerek cipin altında kaldığı anlar yer aldı.
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Görüntülerde ayrıca, Eymen'i ezdiğini yaklaşık 20 metre sonra fark eden hala Z.A.'nın panikle araçtan indiği, yanına geldiği yeğenini kucağına alarak asansöre taşıdığı yer aldı.
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Z.A.'nın görüntülere göre yaklaşık 7 dakikayı panik halinde geçirdiği ve ağır yaralı yeğenini rezidansın lobisine çıkardığı da görüntülerde yer aldı. Z.A., yeğenini kucağına alarak lobide bir koltuğa otururken, çocuğun durumunu gören bir doktorun Eymen'i yere yatırıp kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştığı da görüldü.
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OLAYDAN 3 AY ÖNCE ANNESİNİ KAYBETMİŞ <br><br>Öte yandan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Kutsal Hazar Eymen Kara'nın olaydan 3 ay önce annesinin vefat ettiği öğrenildi.
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Yeğenini ezerek ölümüne neden olan hala Z.A.'nın hemşire olduğu öğrenilirken, emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı.
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<br>Z.A. kaza sonrası emniyette verdiği ifadede, yeğeninin köpek istediğini, bunun üzerine para olmadığı için evden para almaya geldiğini, otoparktaki kasisin üzerinden geçtikten sonra araçta yeğenin olmadığını fark ettiğini, arkasına baktığında ise minik çocuğun yerde yattığını gördüğü söylediğini öğrenildi. Kaza sonrası gözaltına alınan Z.A.'nın serbest bırakıldığı öğrenildi.
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İzmir'de feci kaza: Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti
İzmir'de bir rezidansın otoparkında 8 yaşındaki yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'yı fark etmeyen hala Z.A.'nın, cipin altında kalan yeğeninin üzerinden geçerek ölümüne neden olduğu olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortayı çıktı.


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