Gündem Transay Şirketler Grubu servis şoförünün namaz molası verdiği gerekçesiyle işten atıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı
İSTANBUL

Transay Şirketler Grubu servis şoförünün namaz molası verdiği gerekçesiyle işten atıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı

Transay Şirketler Grubu'ndan Vakko çalışanlarının servis hizmetini sağlayan servis şoförü Abdullah Güzel'in mesai saatinde namaz kıldığı gerekçesiyle işten atıldığı iddiaları üzerine açıklama geldi. Transay Taşımacılık tarafından yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve servis şoförü Abdullah Güzel'in görevine devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Transay Şirketler Grubu servis şoförünün namaz molası verdiği gerekçesiyle işten atıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı
Transay Şirketler Grubu

Transay Şirketler Grubu tarafından, Vakko çalışanlarının servis hizmetini sağlayan servis şoförü Abdullah Güzel'in mesai saatinde namaz kıldığı gerekçesiyle işten atıldığı iddiası üzerine bir açıklama yapıldı.

Transay Taşımacılık, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirerek servis şoförü Abdullah Güzel'in görevine devam ettiği bilgisini paylaştı.

TRANSAY ŞİRKETLER GRUBU'NDAN 'İŞTEN ÇIKARMA' İDDİALARI ÜZERİNE AÇIKLAMA

Transay Şirketler Grubu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

12.12.2022 tarihinde, bazı haber portalları ve sosyal medya platformlarında konu edilen 'Vakko namaz kılan çalışanın işine son verdi' haberinin gerçekle hiçbir ilgisi yoktur.

Bahsi geçen kişinin Vakko ile herhangi bir bağlantısı bulunmamakta, kendisi şirketimizde taşeron personelin aracında servis sürücü olarak görev yapmaktadır.

Transay olarak, 13.000 sürücü ile Türkiye'nin her noktasında günde 200.000 çalışanın ulaşımını sağlamaktayız. En önemli önceliğimiz hizmet verdiğimiz müşterilerimizin personellerinin sağlıklı ve güvenli şekilde ulaşımlarını sağlamaktır.

Servis taşımacılığı esnasında acil durumlar dışında duraklama yapılması, iş sağlığı ve güvenliği gereği uygun değildir. Karayolları Trafik Yönetmeliği ve UKOME'nin kararlarında bu durum açıkça belirtilmiştir.

Ayrıca söz konusu iddialarda adı geçen Abdullah GÜZEL isimli sürücü işten çıkartılmamıştır. Kendisi taşeron firmada sürücü olarak görevine aynı şekilde devam etmektedir.

Konuyla ilgili yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla gereğinin yapılacağını tüm kamuoyuna bildiririz. 12.12.2022

Saygılarımızla,

Transay Taşımacılık ve Personel Hizmetleri Ticaret A.Ş
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