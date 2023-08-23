TRT Ortak Yapımı 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!'in setine şehidin ailesinden ziyaret.

“Biz bugün ilk defa tanıştık, bir şey söylemek benim için şu an çok zor. Ve yani anneme çok benziyor gerçekten, benim için çok duygulu bir şey bu. Çünkü sadece bir rol oynamıyorum ben. Çok önemli birini, çok önemli bir öğretmeni canlandırıyorum. Yani tarif edilemez duygular benim için.”