TRT Ortak Yapımı 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!'in setine şehidin ailesinden ziyaret.
24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında vizyona girmesi planlanan ve Ankara’nın Haymana ilçesinde çekimleri devam eden filmin setini ziyaret eden şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın anne ve babası, film ekibi ve oyuncularla bir araya geldi.
Şehit ailesi Aybüke’yi canlandıran Nihayet Şahin’le tanıştı
Şahin: Tarif edilemez duygular yaşıyorum
Aybüke öğretmeni canlandıran oyuncudan anlamlı 'Mağusa Limanı' türküsü
Filmde Aybüke öğretmeni canlandıran oyuncu Nihayet Şahin, Aybüke Yalçın'ın okuduğu “Mağusa Limanı” türküsünü ailenin ziyareti esnasında seslendirdi.
Türkünün seslendirildiği sırada Aybüke öğretmenin ailesi duygu dolu anlar yaşadı.
Ayrıca seti ziyaret eden şehidin ailesi, Aybüke öğretmenin sınıf sahnesini de çekim anında filmin yönetmeni Murat Onbul ile birlikte izledi.
24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında vizyona girecek
Murat Onbul’un yönetmenliğinde gerçekleşen filmde Aybüke öğretmeni Nihayet Şahin, babası Sadık Yalçın’ı Caner Kurtaran, annesini ise Zeynep Kankonde canlandıracak.