|
Gündem

TRT Ortak Yapımı 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!'in setine şehidin ailesinden ziyaret

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın anne ve babası, şehidin hayatının beyaz perdeye aktarılacağı TRT ortak yapımı “Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!” filminin setini ziyaret etti.

11:09 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
TRT Ortak Yapımı 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!'in setine şehidin ailesinden ziyaret.

TRT Ortak Yapımı 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!'in setine şehidin ailesinden ziyaret.

Geçtiğimiz günlerde TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı tarafından
“Bu proje bizim için bir onur”
ifadesiyle ilk kez açıklanan TRT ortak yapımı
“Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!”
filmi, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini anlatacak.

24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında vizyona girmesi planlanan ve Ankara’nın Haymana ilçesinde çekimleri devam eden filmin setini ziyaret eden şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın anne ve babası, film ekibi ve oyuncularla bir araya geldi.




Şehit ailesi Aybüke’yi canlandıran Nihayet Şahin’le tanıştı

Kızları Aybüke’yi filmde canlandıracak olan oyuncu Nihayet Şahin’le tanışan baba Sadık Yalçın, Şahin’le tanışmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek,
“Kızımızı canlandıracak olması bizi heyecanlandırıyor tabi. Böyle bir projenin ortaya konması geriden gelip yetişecek olan çocuklarımıza öğretmenin sadece isim olarak öğretmenlik olmadığını ortaya koyacak bir eser olması tabii ki memnuniyet verici. Emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkür ediyoruz.”
şeklinde konuştu.


Şahin’le tanışmanın kendisini çok heyecanlandırdığını aktaran anne Zehra Yalçın ise
“Cici kızımızla tanışmak beni çok heyecanlandırdı, çok mutlu oldum. Görünüş olarak da yani huyu belli temiz olduğu belli yüzünden. Görünüş olarak da çok benziyor. Cici bir kızım oldu yani benim.”
ifadelerine yer verdi.


Şahin: Tarif edilemez duygular yaşıyorum

Filmde Aybüke öğretmeni canlandıran oyuncu Nihayet Şahin, duygularını ifade etmekte zorlanırken,
“Biz bugün ilk defa tanıştık, bir şey söylemek benim için şu an çok zor. Ve yani anneme çok benziyor gerçekten, benim için çok duygulu bir şey bu. Çünkü sadece bir rol oynamıyorum ben. Çok önemli birini, çok önemli bir öğretmeni canlandırıyorum. Yani tarif edilemez duygular benim için.”
açıklamalarında bulundu.

Aybüke öğretmeni canlandıran oyuncudan anlamlı 'Mağusa Limanı' türküsü

Filmde Aybüke öğretmeni canlandıran oyuncu Nihayet Şahin, Aybüke Yalçın'ın okuduğu “Mağusa Limanı” türküsünü ailenin ziyareti esnasında seslendirdi.


Türkünün seslendirildiği sırada Aybüke öğretmenin ailesi duygu dolu anlar yaşadı.


Ayrıca seti ziyaret eden şehidin ailesi, Aybüke öğretmenin sınıf sahnesini de çekim anında filmin yönetmeni Murat Onbul ile birlikte izledi.



24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında vizyona girecek

Murat Onbul’un yönetmenliğinde gerçekleşen filmde Aybüke öğretmeni Nihayet Şahin, babası Sadık Yalçın’ı Caner Kurtaran, annesini ise Zeynep Kankonde canlandıracak.


24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında vizyona girmesi planlanan
“Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!”
filminin oyuncuları arasında; Engin Hepileri, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü ve Zeliha Kendirci gibi başarılı isimler de yer alıyor.


Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin PKK saldırısında şehit olan Aybüke öğretmeni unutmadı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin PKK saldırısında şehit olan Aybüke öğretmeni unutmadı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Şenay Aybüke Yalçın'ı, ölüm yıl dönümünde Twitter hesabından video paylaşarak andı. Bakan Tekin, Batman'ın Kozluk ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmeni olarak görev yaparken 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Aybüke öğretmen için 6'ıncı ölüm yıl dönümünde video paylaştı. Aybüke öğretmen türkü söylerken çekilen görüntüsü ile cenaze töreni ve mezarından görüntülerin yer aldığı videoyu paylaşan Bakan Tekin, Müsteşarlığım döneminde en çok üzüldüğüm olaylardan birisi 22 yaşında gencecik Aybüke öğretmenimizin 9 Haziran 2017?de Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilmesiydi. Bugün şehadetinin yıldönümü rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun ifadelerini kullandı. 



#TRT
#Aybüke Yalçın
#PKK
37 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Molde - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler