Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriki: Ülkesini ne kadar sevdiğini kendisinden öğrendim

Başlıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir tebrik de son olarak ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'tan geldi.

Donald Trump yaptığı paylaşımda, "Bu büyük ve hak edilmiş zaferinden ötürü Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Kendisini iyi tanırım. Dostumdur. Ülkesini ve Türkiye'nin müthiş milletini ne kadar sevdiğini kendisinden öğrendim. (Erdoğan, ülkesini ve milletini) daha da yüksek bir öneme ve saygınlığa yükseltti." ifadelerini kullandı.