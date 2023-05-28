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Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriki: Ülkesini ne kadar sevdiğini kendisinden öğrendim

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, seçim galibiyeti nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Trump, "Kendisini iyi tanırım. Dostumdur. Ülkesini ve Türkiye'nin müthiş milletini ne kadar sevdiğini kendisinden öğrendim." ifadelerini kullandı.

22:41 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Donald Trump, seçim başarısı sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Donald Trump, seçim başarısı sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği zafer sonrasında dünya liderlerinden tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

Başlıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir tebrik de son olarak ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'tan geldi.

Sosyal medya platformu 'Truth'taki hesabından paylaşımda bulunan Trump, 'büyük' ve 'hak edilmiş' zaferinden ötürü Erdoğan'ı tebrik etti.

"Ülkesini ve Türkiye'nin müthiş milletini ne kadar sevdiğini kendisinden öğrendim"

Donald Trump yaptığı paylaşımda, "Bu büyük ve hak edilmiş zaferinden ötürü Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Kendisini iyi tanırım. Dostumdur. Ülkesini ve Türkiye'nin müthiş milletini ne kadar sevdiğini kendisinden öğrendim. (Erdoğan, ülkesini ve milletini) daha da yüksek bir öneme ve saygınlığa yükseltti." ifadelerini kullandı.



#Donald Trump
#Recep Tayyip Erdoğan
#28 Mayıs
#Seçim
22 dakika önce
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