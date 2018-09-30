TSK: 7 terörist öldürüldü

Hayat

Şov sırasında müşterileri yanan Nusret'ten ilk açıklama

İstanbul Etiler'de bulunan Nusr-et lokantasında yapılan alev şovda yanan turistler restoran sahibi ve çalışanlarından şikayetçi olmuştu. Restoran sahibi Nusret Gökçe açıklamalarda bulundu. Gökçe," Dün akşam Etiler restoranımızda maalesef çok üzücü bir kaza yaşadık. Ayrıca söz konusu talihsiz kazaya sebep olan görsel çalışmalarımızı süresiz olarak durdurduk" dedi.