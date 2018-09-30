TSK: 7 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan 7 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "Irak kuzeyi Gara bölgesine 30 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içinde olan silahlı yedi bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir"
Irak kuzeyi Gara bölgesine 30 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içinde olan silahlı yedi bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/cu2IthER7X
Irak kuzeyi Gara bölgesine 30 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içinde olan silahlı yedi bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/cu2IthER7X— TSK (@TSKGnkur) 30 Eylül 2018