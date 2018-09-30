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ANKARA

​TSK: Irak'ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü

TSK: 7 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde saldırı hazırlığında olan 7 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Silahlı Kuvvetleri
Türk Silahlı Kuvvetleri

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan 7 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Irak kuzeyi Gara bölgesine 30 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içinde olan silahlı yedi bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir"

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