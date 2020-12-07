Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem TTB yöneticisi Halis Yerlikaya sözde Kuzey Kürdistan temsilcisi olarak PKK yandaşı STKnın paneline katılacak
DİYARBAKIR

TTB yöneticisi Halis Yerlikaya sözde 'Kuzey Kürdistan temsilcisi' olarak PKK yandaşı STK'nın paneline katılacak

TTB yöneticisi Halis Yerlikaya sözde 'Kuzey Kürdistan temsilcisi' olarak PKK yandaşı STK'nın paneline katılacak

Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki uzantılarından biri olan ve PKK'nın akademisyen yapılanması Kurd-Akad Derneği tarafından düzenlenen 'Kürt Doktorlar ve Müttefik Meslekler Konferansı' konulu konferansa, TTB'nin Merkez Konsey Üyesi Uzm. Dr. Halis Yerlikaya'nın sözde 'Kuzey Kürdistan temsilcisi' olarak katılacağı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Diğer
Uzm. Dr. Halis Yerlikaya
Uzm. Dr. Halis Yerlikaya

Avrupa'da PKK'ya bağlı akademisyenleri örgütlemek üzere kurulan, Almanya merkezli Kurd Akad Derneği'nin düzenlediği "Kürt Doktorlar ve Müttefik Meslekler Konferansı"na TTB'nin Merkez Konseyi'nden bir ismin de katılacağı ortaya çıktı.

16 Ocak 2021'de internet üzerinden yapılacak konferansta konuşmacılar arasında TTB Merkez Konsey Üyesi Uzm. Dr. Halis Yerlikaya da yer alıyor. Konferans programında Yerlikaya'nın sözde "Kuzey Kürdistan" temsilcisi olarak yer alacağı belirtilerek, konuşma konusunun da "Kuzey Kürdistan: Dışlanma ve Asimilasyon Bağlamında Tıbbi Bakım" olduğu vurgulanıyor. Aydınlık'ın haberine göre, Kürt Akademisyenler Ağı olarak da nitelendirilen Kurd-Akad'ın başkanı Dr. Dersim Dağdeviren'in de katılacağı konferansta Yerlikaya dışında 3 doktorun da sözde Güney, Doğu, Batı Kürdistan adına konuşma yapacağı kaydediliyor.

Kurd-Akad'ın sosyal medya hasaplarında, konferansa ilişkin paylaşımlarda Almanca, Kürtçe ve İngilizce duyurular yapılıyor.

Yerlikaya'nın isminin geçtiği etkinlik takvimi.

Türk Tabipler Birliği doktorları temsil etmiyor: Terör örgütleriyle ilgili her gelişmede protesto çağrısı yapan birliğe aidat ödemek istemiyorum
GÜNDEM
Türk Tabipler Birliği doktorları temsil etmiyor: Terör örgütleriyle ilgili her gelişmede protesto çağrısı yapan birliğe aidat ödemek istemiyorum


MEMORIAL HASTANESİ'NDE ÇALIŞIYOR

Memorial Diyarbakır Hastanesi'nde görevli olduğu belirtilen tıbbi onkoloji uzmanı, Diyarbakır Kulp doğumlu 40 yaşındaki Uzm. Dr. Halis Yerlikaya, son seçimde yeniden TTB Merkez Konseyi'ne seçilmişti. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Yerlikaya, 2010-2012 ve 2018-2020 arasında da TTB Merkez Konseyi Üyeliği görevinde bulunmuştu.

Türk Tabipleri Birliği'nin yeni yönetimindeki 'terör bağlantısı' tepki topluyor
GÜNDEM
Türk Tabipleri Birliği'nin yeni yönetimindeki 'terör bağlantısı' tepki topluyor
Abone Ol Google News
Çalışanlar şoke oldu

Çalışanlar şoke oldu

Tekstil firmasındaki cihaz koronalıyı ayırt edebiliyor.
Sevk işlemlerine erteleme

Sevk işlemlerine erteleme

​Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.
TTB yöneticisi Halis Yerlikaya sözde Kuzey Kürdistan temsilcisi olarak PKK yandaşı STKnın paneline katılacak

Yoğun <br>bakımdan çıktı

Yoğun
bakımdan çıktı

Tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi.

Havadan 10 bin lira

Havadan 10 bin lira

​Sigarayı bırakıp üç yıl boyunca para biriktirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.