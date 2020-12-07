TTB yöneticisi Halis Yerlikaya sözde 'Kuzey Kürdistan temsilcisi' olarak PKK yandaşı STK'nın paneline katılacak

Avrupa'da PKK'ya bağlı akademisyenleri örgütlemek üzere kurulan, Almanya merkezli Kurd Akad Derneği'nin düzenlediği "Kürt Doktorlar ve Müttefik Meslekler Konferansı"na TTB'nin Merkez Konseyi'nden bir ismin de katılacağı ortaya çıktı.

16 Ocak 2021'de internet üzerinden yapılacak konferansta konuşmacılar arasında TTB Merkez Konsey Üyesi Uzm. Dr. Halis Yerlikaya da yer alıyor. Konferans programında Yerlikaya'nın sözde "Kuzey Kürdistan" temsilcisi olarak yer alacağı belirtilerek, konuşma konusunun da "Kuzey Kürdistan: Dışlanma ve Asimilasyon Bağlamında Tıbbi Bakım" olduğu vurgulanıyor. Aydınlık'ın haberine göre, Kürt Akademisyenler Ağı olarak da nitelendirilen Kurd-Akad'ın başkanı Dr. Dersim Dağdeviren'in de katılacağı konferansta Yerlikaya dışında 3 doktorun da sözde Güney, Doğu, Batı Kürdistan adına konuşma yapacağı kaydediliyor.

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Kurd-Akad'ın sosyal medya hasaplarında, konferansa ilişkin paylaşımlarda Almanca, Kürtçe ve İngilizce duyurular yapılıyor.

Yerlikaya'nın isminin geçtiği etkinlik takvimi.

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MEMORIAL HASTANESİ'NDE ÇALIŞIYOR

Memorial Diyarbakır Hastanesi'nde görevli olduğu belirtilen tıbbi onkoloji uzmanı, Diyarbakır Kulp doğumlu 40 yaşındaki Uzm. Dr. Halis Yerlikaya, son seçimde yeniden TTB Merkez Konseyi'ne seçilmişti. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Yerlikaya, 2010-2012 ve 2018-2020 arasında da TTB Merkez Konseyi Üyeliği görevinde bulunmuştu.