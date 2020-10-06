Türk Tabipleri Birliği'nin yeni yönetimindeki 'terör bağlantısı' tepki topluyor

Koronavirüs salgını yaşanırken sosyal medya üzerinden her gün yaptıkları provokatif açıklamalar yapan, konumunu siyasi bir araç olarak kullanan Türk Tabipleri Birliği’nde yeni bir skandal patlak verdi. Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan hapse çarptırılan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB'nin başkanı seçildi.

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Merkez Konseyi 2. Başkanlığına, OHAL Yasası’nı eleştirip, KHK’ların milli güvenliğe tehdit olduğunu savunan Ali İhsan Ökten getirilirken, KHK ile meslekten atılan FETÖ’cülere sahip çıkan Vedat Bulut Genel Sekreter seçildi. DHKP-c’li Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın tahliyesini isteyen Onur Naci Karahancı ve ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ başlıklı PKK yanlısı bildiriye sahip çıkan Halis Yerlikaya Merkez Konsey Üyesi oldu. Terör yanlısı ihanet bildirisine imza atan İbrahim Akkurt ise Muhasip Üye yapıldı.

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Tabip odası ver derneklerden Fincancıya tepki: Bizi temsil etmiyor

23 tabip odası ve derneği, Fincancı'nın başkan seçilmesine tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, "Sadece seçilmiş olmak kimseye meşruiyet kazandırmaz; meşruiyet liyakati de gerektirir. Bu nedenle, mevcut Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Başkanı’nın bizleri temsil etmediğini ve kendileriyle mücadelemizin demokratik olarak süreceğini meslektaşlarımıza ve kamuoyuna ilan ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM Bahçeli'den Türk Tabipler Birliği açıklaması: Derhal kapatılmalıdır

MHP lideri Bahçeli 'TBB kapatılsın' demişti

MHP lideri Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı açıklamada TBB'nin derhal kapatılması gerektiğini söylemişti. Kötü niyetli bir kampanyanın devamlı mesafe aldığını belirten Bahçeli, "Türk Tabipleri Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır." ifadesini kullanmıştı.

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