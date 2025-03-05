TÜBİTAK'tan "proje yarışmaları" iddialarına yalanlama: Tamamen asılsız ve manipülasyon amaçlı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), proje yarışmaları ile ilgili bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada; "TÜBİTAK yarışmaları sadece derece alan öğrencilerimizin değil, katılan tüm öğrencilerimizin kendilerini geliştirdikleri, 'reddedileni' ya da 'kaybedeni' olmayan, öğrencilerimizin hepsinin 'kazanan' oldukları platformlardır" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), proje yarışmaları ile ilgili bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan iddiaları yalanladı.
Kurumdan, TÜBİTAK Proje Yarışmaları ile ilgili iddialara yönelik yazılı açıklama yapıldı.
'Algı oluşturma ve manipülasyon amaçlı'
'Projelerin reddedilmesi mümkün değil'
Söz konusu projelerin, TÜBİTAK'ın 1969'dan itibaren düzenlediği Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları ile ilgili olduğu hatırlatılan açıklamada, öğrencilerin etkinliklere bireysel veya ekip halinde katıldığı ve projelerin, alanında uzman akademisyenler tarafından bilimsel kriterlere göre değerlendirildiği aktarıldı. Her projeye yönelik, faydalı geri bildirimler ve öneriler sunulduğunun altı çizilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu: