TÜBİTAK'tan "proje yarışmaları" iddialarına yalanlama: Tamamen asılsız ve manipülasyon amaçlı

"Bu yarışmalarda, projelerin reddedilmesi söz konusu değildir. Projeler, başvuruldukları alanlarda bilimsel kriterlere göre değerlendirildikten sonra sıralanarak, bölgesel ve ulusal düzeyde finalistler ve dereceler belirlenmektedir. Bu yarışmalarda derece alan öğrenciler, uluslararası yarışmalarda ülkemizi başarıyla temsil etmektedir. Dereceye giremeyen öğrencilerimize, projelerini geliştirmeleri adına geri bildirim yapılmaktadır. Bu yarışmalar, ülkemizde öğrencilerimizin proje kültürünün geliştirilmesi, bilimsel düşünceye ilginin artırılması ve teknolojiye olan merakın teşvik edilmesi amacı taşımaktadır. Her yıl 12 bölgede farklı alanlarda düzenlenen bu yarışmalara, 30 binden fazla başvuru alınmakta ve başvuru sayısındaki artış, ülkemizin bilimsel geleceği adına bizleri gururlandırmaktadır. Reddedilen olmayan bu yarışmalarda, sıralamada dereceye giremeyen projelerden bazılarının, yurt dışındaki üniversiteler veya kuruluşlar tarafından kabul edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."