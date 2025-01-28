TÜBİTAK'tan Turkcell'in 5G projesine destek

Proje liderliğini Turkcell'in üstlendiği "AI-P5G: Bulut Tabanlı 5G Ağ Yönetiminde Yapay Zeka Destekli Optimizasyon" projesi, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı. TÜBİTAK'ın ilk kez 2022'de başlattığı "TEYDEB 1711 Yapay Zeka Ekosistem" programı, yapay zeka teknolojilerinin ürün ve çözümlere dönüştürülmesine katkı sağlayarak teknolojik ekosistemin gelişmesini hedefliyor. TÜBİTAK'ın programından destek kazanan 2024'teki 11 projeden birinin AR-GE'sini üstlenen Turkcell, telekom sektöründe bu desteği alan "ilk ve tek şirket" oldu.

ÖZEL SEKTÖR VE AKADEMİ İŞ BİRLİĞİNE ÖRNEK

Özel sektör ile akademi iş birliği açısından önemli bir çalışma olan projede, yerli teknoloji ekosisteminin öncü kurumlarından Opticoms Türkiye ve Koç Üniversitesi de yer alıyor. Uygulamanın hayata geçirilmesi aşamasında proje, otomotiv sektöründen Beemobs ile robotik alanında faaliyet gösteren SmartUniversal firmaları tarafından desteklenecek.

1 Ocak itibarıyla çalışmalarına başlanan projenin, 30 Haziran 2026'da tamamlanması planlanıyor.

AKILLI HABERLEŞME ALTYAPISI İÇİN

Projenin ana hedefleri arasında, çeşitli endüstrilerde operasyonel verimliliklerin artırılmasına yönelik yapay zeka tabanlı çözümler geliştirmek yer alıyor. Projede geliştirilecek teknolojik yetkinliklerin Türkiye'nin yapay zeka ekosistemindeki öncü rolüne katkı sağlaması amaçlanıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vehbi Çağrı Güngör, "TÜBİTAK’ın Yapay Zeka Ekosistem programında telekom sektöründen bu desteği kazanan ilk ve tek şirket Turkcell oldu Yenilikçi teknoloji uygulamalarına yönelik yüksek otomasyon seviyesinde akıllı bir haberleşme altyapısını hayata geçireceğimiz projeyle ülkemizdeki teknoloji ekosistemini güçlendirme hedefimiz bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Güngör, yapay zeka temelli, özel bir 5G şebeke yönetim platformu geliştirilmesi hedeflenen proje kapsamında, şebekenin anlık değişen gereksinimlerinin farklı makine öğrenimi teknikleri kullanılarak öngörülebildiğine de işaret etti.







