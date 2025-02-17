TÜBİTAK 737 personel alımı başvuruları 17 Şubat itibariyle alınmaya başladı. Başvuru işlemleri 10 Mart 2025 saat 17:00'ya kadar yapılabilecek. Başvuru işlemleri sadece TÜBİTAK Kariyer Web Sitesi üzerinden alınacak. Başvuru kapsamında alım yapılacak personelde aranan özellikler ve detaylar resmi site üzerinden her meslek grubu için ayrı ayrı olarak açıklandı. İşte TÜBİTAK 737 personel alımı başvuru şartları...

TÜBİTAK 737 PERSONEL ALIMI MESLEK DAĞILIMI

Araştırmacı, Teknik ve Destek Personeli, Uzman/Uzman Yardımcısı, Ar-Ge Proje Teknisyeni, Ar-Ge Destek Teknisyeni

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TÜBİTAK personel alımı başvuruları TÜBİTAK Kariyer Web Sitesi üzerinden yapılacak. Adaylar başvuracakları pozisyon için aranan nitelikleri ve tüm detayları inceledikten sonra BAŞVUR butonuna tıkladıktan sonra TC kimlik numarası ya da Pasaport No girdikten sonra Parola girerek sistem üzerinden gerekli adımları takip ederek, başvuru işlemlerini tamamlayacak.

İlk kez kayıt olacak olan adaylar sağ alt kısımda yer alan Kullanıcı kayıt adımını takip ederek başvuru sürecini yönetebilecek.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

TÜBİTAK personel alımına başvuracak adaylar için belirli şartlar bulunmaktadır. Başvuracak adayların, yabancı dil bilgisi şartını sağlamaları gerekmektedir. Başvurduğunuz pozisyona göre belirlenen yabancı dil seviyesine uygun bir dil bilgisi istenecektir. Başvuru koşullarıyla ilgili tüm detaylar, TÜBİTAK’ın resmi internet sitesinde yer alacak.







