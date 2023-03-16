TÜMSİAD, Semerkand Vakfı, Beşir Derneği ve GENÇKON'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı

Tüm ülkenin beklediği seçimlere 60 gün gibi az bir süre kaldı. Sürecin son düzlüğüne girilirken, partiler seçim kampanyalarını hızlandırdı.

Semerkand Vakfı'nın sosyal medya hesabı üzerinden 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yönelik paylaşımda bulunuldu.

Açıklamada 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın destekleneceği açıklandı.

Vakıf, Twitter hesabından, "14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını niyaz ederiz." ifadeleri kullanıldı.

"Ecdadımız vatanımızın kıymetini bilmeyi öğütler"

Semerkand Vakfı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Tarihimizin en büyük afetinin yaralarını birlikte sarıyoruz. Bu sürecin uzun bir zamana yayılacağı muhakkaktır. Aziz milletimizin her bir ferdi bunun bilincindedir. Bu bilinçle hepimizin en öncelikli gündemi afetzede kardeşlerimizle sürekli, düzenli ve verimli bir şekilde dayanışma içinde olmaktır.

Bu vesileyle bir kez daha elim deprem felaketi ve sel baskınında vefat eden kardeşlerimize Allah Teâla'dan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve aziz milletimize başsağlığı dileriz.

Ecdadımızdan aldığımız kadim manevi mirasımız bize daima birlik ve beraberlik içinde olmayı, vatanımızın kıymetini bilmeyi öğütler. Ne büyük bir saadettir ki tarihten günümüze bu şuur kesintisiz bir şekilde nesilden nesle aktarılmıştır.

"Vatandaşlarımız dünyaya örnek bir tablo sergileyecektir"

Milli meseleleri güncel politik anlaşmazlıkların üstünde tutmaya sürekli muvaffak olan ve kendi içindeki ihtilafları asla Türkiye'ye zarar verecek boyuta taşımayan aziz milletimizin feraseti, fedakarlığı ve vatanseverliği bütün dünyaya örnektir.

İnanıyoruz ki, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri bu örnekliğe eklenecektir. Milletimiz afetin yaralarını sarmaya odaklanmış, dayanışma ruhunun tesis ettiği huzur ve güven ikliminde sandığa gidecek, yine dünyaya örnek bir tablo sergileyecektir.

"İstikrara ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz"

Son yıllarda dünyada yaşanan koronavirüs pandemisi, Rusya - Ukrayna Savaşı ve küresel enflasyonist ekonomik koşulların ülkemizdeki olumsuz etkilerinin üzerine Türkiye tarihinin en büyük afeti eklendi. Güzide ülkemizin; afetzede kardeşlerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılaması, kentsel dönüşüm başta olmak üzere bütün gerekli afet tedbirlerini alması, büyümesi, zenginleşmesi ve daha da güçlenmesi gerekiyor. Biz bunun için istikrara ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Net hedeflerin hızlıca ve kararlılıkla hayata geçirilebilmesi adına geçtiğimiz kritik dönemin tecrübesini önemsiyoruz. Bu vesileyle hem Cumhurbaşkanlığı hem de Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'm destekliyoruz.







