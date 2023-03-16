Erbakan'ın yol arkadaşlarından Erdoğan'a tam destek: 73 Selamet Kuşağı Akıncıları 14 Mayıs kararını duyurdu

Saadet Partisi'nin de ortak olduğu Altılı Masa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak duyurdu.

Saadet Partisi'nin genel merkezi önünde açıklanan karar Milli Görüş cephesinden büyük tepki aldı.

73 Selamet Kuşağı Akıncıları, düzenledikleri basın toplantısı ile 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ı destekleyeceklerini ilan etti.

Necmettin Erbakan tarafından kurulan Milli Selamet Partisi’nin 1973 yılı gençlerinden oluşan Akıncılar Grubu'nun Sözcüsü Salih Sedat Ersöz, seçime ilişkin manifesto niteliğindeki açıklamasında 14 Mayıs'ın tarihin en önemli seçimi olduğunu vurguladı.

Sabah'ta yer alan habere göre "73 Selamet Kuşağı Akıncıları" gerekçelerini 15 başlıkta şu şekilde sıraladı:

" -Türk askerinin Suriye'den çekilerek önce o bölgede sonra da topraklarımızı da içine alacak şekilde özerk yapıda bir PKK devletinin doğmaması için,

-Yunanistan'ın güvenliği bahanesiyle ABD baskısıyla Türkiye'nin Mavi Vatan'dan çekilmemesi için,

-Tüm petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin durdurulmaması için,

-FETÖ gibi yeni ihanet şebekelerinin oluşmaması için,

-28 Şubat döneminde çekilen zulüm dolu karanlık günleri yeniden yaşamamak için,

-Batı'nın dayatması olan ve iptal edilen İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmemesi için,

-Evlatlarımızı tehdit eden LGBT derneklerinin ahlak ve edep tanımayan faaliyetlerine devlet desteği ve özel imtiyaz verilmemesi için,

-Türkiye'nin Azerbaycan'dan desteğini çekerek Karabağ'ın tekrar Ermenistan'a bırakılmaması için,

-Türkiye'yi kaosa sürükleyen eski koalisyon günlerine tekrar dönmemek için,

-Siyasette kirli pazarlıkların yapıldığı bir döneme girmemek için,

-7 cumhurbaşkanı yardımcısı gibi devlet kadrolarının ve bakanlıkların ulufe olarak dağıtılmaması için Yeniden IMF tahakkümü altına girmemek için ve ülkemizde meydana gelen yüz yılın değil yüz yılların felaketi olan, milletimizin her ferdinin yüreğini yakan depremin oluşturduğu yaraları bir an önce sarmak ve depremzede kardeşlerimizin bir yıl içinde kalıcı konutlara yerleşmeleri için

-Bugün paramparça olduğu için kan gölüne dönen Türk ve İslam coğrafyasının birliği, bütünlüğü için,

'Kamuoyuna ilan ediyoruz"

Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin'in korunması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.

Ayasofya'nın tekrar müze haline gelmemesi için, savunma sanayiimizin temel taşı olan insansız hava araçlarımızın üretimlerinin durdurulmaması için Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.

Allah korusun 15 Temmuz'da olduğu gibi bir darbe girişimi olursa milletinin başında darbeye dik duran lider yerine, sinip korkarak kahve içmeye giden bir lider görmemek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz."



