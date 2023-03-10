6 Mart Milli Görüş'ün kara günü

6’lı Masa’nın Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu'nun adaylığını duyurmasının yankıları sürüyor. SP’ye, Haymana Mutabakatı Heyeti'nden sert bir bildiri geldi. Haymana Mutabakatı Heyeti Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yaşar'ın yayımladığı bildiride şu ifadeler yer aldı: “6 Mart Milli Görüş tarihine kara bir gün olarak geçmiştir! SP Genel Merkezi önünde 6 Mart 2023 tarihinde yaşananlar ve atılan sloganları şuurlu Milli Görüşçüler kendilerine yapılmış bir hakaret olarak görmüşlerdir. Davamız adına üzüntü verici olan bu görüntüler ve sloganların genel merkez yönetimi tarafından makul karşılanması yarım asırlık davamızın inkârı olmuştur.”

MUKADDES DAVA PEŞKEŞ ÇEKİLDİ

“Milli Görüş hareketi yarım asırdır milyonlarca inançlı insanların emeği, gözyaşı, duası ve üstün gayretleriyle vücut bulmuştur. Ayrıca 1,5 milyar İslam âleminin umudu olmuş muazzam bir birikime sahiptir. Hal böyle olunca henüz verilip verilmeyeceği meçhul olan bir Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ile 3-5 vekillik karşılığında kazanan tarafta olacağız avuntusuyla mukaddes dava peşkeş çekilmiştir. Bu sebepledir ki Saadet Partisi’nin mevcut yönetimi davasına ihanet etmiş, milletimizin nezdinde meşruiyetini kaybetmiştir.”

MİLLİ GÖRÜŞ’Ü BAĞLAMIYOR

“SP yönetiminin davamıza, Milli Görüş’çülere ve milletimize güveni kalmamıştır. SP yönetimi, şu haliyle bu milletin inançlarıyla, değerleriyle, kültürüyle ve tarihiyle kavga etmiş, büyük tahribatlar yapmış partilerin karargâhına dönüşmüştür. SP yönetiminin girmiş olduğu bu yol, almış olduğu bu karar asla Milli Görüş Hareketi’ni ve hareketimizin tertemiz mensuplarını bağlamaz. Saadet Partisi yönetiminin ittifaka yönelik almış olduğu bu karar sadece parti genel merkezini bağlamakta olup Milli Görüş Hareketi’ni oluşturan diğer MİLKO kuruluşlarımızın kahir ekseriyetini bağlamamaktadır.”

Haymana Grubu'nda Milli Görüş camiası ve SP'de genel başkan yardımcılığı ve GİK üyeliği yapmış şu isimler olduğu biliniyor: Mustafa Köylü, Selman Esmerer, Harun Macit, Hasan Yaşar ve İlyas Tongüç.







