Karamollaoğlu'ndan 'Erbakan'ın kemiklerini sızlattınız' diyen seçmene hakaret: Cahil bunlar

Kemal Kılıçdaroğlu (solda) - Temel Karamollaoğlu (sağda)
Saadet Partisi'nin önde gelen isimleri tarafından 2022 yılında kurulan Haymana Mutabakatı Heyeti, bir açıklama yayınladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tanımadıklarını belirten bildiride, 'Saadet Partisi yönetiminin davamız, milli görüşçülere ve milletimize güveni kalmamıştır.' ifadeleri kullanıldı.
Partinin gençlik teşkilatı olan Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu da Kılıçdaroğlu için 'Mücahid' yakıştırması yapılmasına 'asalak söylemler' diyerek tepki gösterdi.