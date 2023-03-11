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Karamollaoğlu'ndan 'Erbakan'ın kemiklerini sızlattınız' diyen seçmene hakaret: Cahil bunlar

Altılı Masa'nın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Erbakan'ın kemiklerini sızlatıyorsunuz" diyerek tepki gösteren vatandaşa "Bu arkadaşlar maalesef cahil" diyerek cevap verdi.

09:36 . 11/03/2023 Cumartesi
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Kemal Kılıçdaroğlu (solda) - Temel Karamollaoğlu (sağda)

Kemal Kılıçdaroğlu (solda) - Temel Karamollaoğlu (sağda)

Geçtiğimiz günlerde Altılı masanın adayı olarak Saadet Partisi'nin binası önünde ilan edilen CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu
'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından, Saadet Partisi'nin tabanından itiraz sesleri yükselmeye başladı.

Saadet Partisi'nin önde gelen isimleri tarafından 2022 yılında kurulan Haymana Mutabakatı Heyeti, bir açıklama yayınladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tanımadıklarını belirten bildiride, 'Saadet Partisi yönetiminin davamız, milli görüşçülere ve milletimize güveni kalmamıştır.' ifadeleri kullanıldı.



Partinin gençlik teşkilatı olan Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu da Kılıçdaroğlu için 'Mücahid' yakıştırması yapılmasına 'asalak söylemler' diyerek tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'na Malatya'da sert tepki: Erbakan'ın kemikleri sızlıyor.

"Erbakan'ın kemikleri sızlıyor"

Son olarak Kılıçdaroğlu depremden etkilenen Malatya'daki ziyaretlerinin ardından aracına bindiği sırada bir vatandaş tepki göstererek,
"CHP geçmişiyle nasıl helalleşecek? CHP'nin geçmişini sizler gibi, hepimiz biliyoruz. Erbakan'ın kemikleri sızlıyor. Geçmişinizle hesaplaşın sonra gelin"
diye bağırdı.

Seçmene hakaret: Cahil bunlar

Saadet Partisi'nin tabanından gelen itirazlar devam ederken Saadet Partisi Genel Başkanı
Temel Karamollaoğlu
TV5'te gündeme dair soruları cevaplandırdı.
"Sizi Erbakan'ın kemiklerini sızlatmakla suçluyorlar ne düşünüyorsunuz?"
sorusuna cevap veren Karamollaoğlu,
"Bu arkadaşlar maalesef cahil. Böyle konuşma yapanlar TRT'ye, muhalif kanallara çıkabiliyor. Biz para verdiğimiz halde normal siyasi bir duyuruyu bile TRT'de yapamıyoruz."
ifadelerini kullandı.
Temel Karamollaoğlu

#Temel karamollaoğlu
#Saadet Partisi
#Kemal Kılıçdaroğlu
1 saat önce
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Karamollaoğlu'ndan 'Erbakan'ın kemiklerini sızlattınız' diyen seçmene hakaret: Cahil bunlar
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