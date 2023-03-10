Saadet'teki 'Mücahid Kılıçdaroğlu' furyasına AGD'den tepki: Asalak söylemlerden vazgeçin

'Uzun zamandır Saadet Partisi yönetiminin 6'lı masa içerisindeki duruşu, dünya ve ülkemiz meselelerine bakışı ve Milli Görüşçü bir aday çıkarmama konusundaki ısrarlı tutumu ile alakalı olarak uyarılarımızı yapmıştık. Bu güne kadar davamız adına sürecin bu noktaya gelmemesi için her türlü gayreti gösterdik. Saadet Partisi yönetiminin davamıza, Milli Görüşçülere ve milletimize güveni kalmamıştır. Bu çerçevede bizler, Saadet Partisi yönetiminin CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermesi ile ilgili kararını tanımadığımızı kamuoyuna duyuruyoruz.'