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Saadet'teki 'Mücahid Kılıçdaroğlu' furyasına AGD'den tepki: Asalak söylemlerden vazgeçin

Altılı Masa'nın ortaklarından Saadet Partisi'nde 'Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesi yapacağım' derken değerlerini ayaklar altına alan isimlere tepkiler çığ gibi. Haymana Mutabakatı'nın ardından partinin gençlik teşkilatı olan Anadolu Gençlik Derneği'nden de duruma tepki geldi. AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, Kılıçdaroğlu için 'Mücahid' yakıştırması yapılması ile ilgili 'asalak söylemler' ifadesini kullandı.

15:17 . 10/03/2023 Cuma
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Kemal Kılıçdaroğlu - Temel Karamollaoğlu - Mehmet Yaroğlu.

Kemal Kılıçdaroğlu - Temel Karamollaoğlu - Mehmet Yaroğlu.

Altılı Masa'nın adayı CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu
'na övgüler dizen Saadet Partisi GİK Üyesi Ümit Çebi, CHP lideri için, Milli Görüş camiasında merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a yönelik olarak kullanılan 'mücahid' tabirini kullandı.

Hemen ardından da Kılıçdaroğlu güzellemesi kervanına Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Habibe Erdoğan da katıldı. Habibe Erdoğan sosyal medyadan "Hakkın yeryüzüne hakim olması için mücadele eden kişiye Mücahid denir. Yoksullukla mücadele etmek, adalet için çabalamak, liyakate uygun davranmak Allah'ın rızasını kazanmak ve cihad etmek değil midir?" paylaşımında bulundu.

AGD'den tepki

Saadet Partisi'ndeki Kılıçdaroğlu'na övgü furyasına sert tepkiler geliyor. Partinin gençlik yapılanması olan AGD'nin İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Mücahid' diyen Saadet Partili isimlere tepki geldi.

Yaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında
"Cihad; Kur'an nizamını kurmak için verilen mücadeledir. Mücahid ise bu ibadeti bütün gücüyle gerçekleştiren kişidir. Politik tevil yapacağım diye zırvalamaktan öteye geçemeyenler, asalak gibi musallat oldukları İslami kavramları diline dolamaktan vazgeçsinler"
ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi'nin deneyimli isimlerinden oluşan Hayman Mutabakatı grubu da Altılı Masa'da yer alan Temel Karamollaoğlu ve Saadet Partisi'nin geldiği duruma tepki göstererek şu açıklamada bulunmuştu;

  • 'Uzun zamandır Saadet Partisi yönetiminin 6'lı masa içerisindeki duruşu, dünya ve ülkemiz meselelerine bakışı ve Milli Görüşçü bir aday çıkarmama konusundaki ısrarlı tutumu ile alakalı olarak uyarılarımızı yapmıştık. Bu güne kadar davamız adına sürecin bu noktaya gelmemesi için her türlü gayreti gösterdik. Saadet Partisi yönetiminin davamıza, Milli Görüşçülere ve milletimize güveni kalmamıştır. Bu çerçevede bizler, Saadet Partisi yönetiminin CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermesi ile ilgili kararını tanımadığımızı kamuoyuna duyuruyoruz.'
Kemal Kılıçdaroğlu - Temel Karamollaoğlu
Mehmet Yaroğlu

#Saadet Partisi
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Mehmet Yaroğlu
26 dakika önce
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