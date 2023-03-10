Saadet'teki 'Mücahid Kılıçdaroğlu' furyasına AGD'den tepki: Asalak söylemlerden vazgeçin

Kemal Kılıçdaroğlu - Temel Karamollaoğlu - Mehmet Yaroğlu.
Hemen ardından da Kılıçdaroğlu güzellemesi kervanına Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Habibe Erdoğan da katıldı. Habibe Erdoğan sosyal medyadan "Hakkın yeryüzüne hakim olması için mücadele eden kişiye Mücahid denir. Yoksullukla mücadele etmek, adalet için çabalamak, liyakate uygun davranmak Allah'ın rızasını kazanmak ve cihad etmek değil midir?" paylaşımında bulundu.
AGD'den tepki
Saadet Partisi'ndeki Kılıçdaroğlu'na övgü furyasına sert tepkiler geliyor. Partinin gençlik yapılanması olan AGD'nin İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Mücahid' diyen Saadet Partili isimlere tepki geldi.
Saadet Partisi'nin deneyimli isimlerinden oluşan Hayman Mutabakatı grubu da Altılı Masa'da yer alan Temel Karamollaoğlu ve Saadet Partisi'nin geldiği duruma tepki göstererek şu açıklamada bulunmuştu;
- 'Uzun zamandır Saadet Partisi yönetiminin 6'lı masa içerisindeki duruşu, dünya ve ülkemiz meselelerine bakışı ve Milli Görüşçü bir aday çıkarmama konusundaki ısrarlı tutumu ile alakalı olarak uyarılarımızı yapmıştık. Bu güne kadar davamız adına sürecin bu noktaya gelmemesi için her türlü gayreti gösterdik. Saadet Partisi yönetiminin davamıza, Milli Görüşçülere ve milletimize güveni kalmamıştır. Bu çerçevede bizler, Saadet Partisi yönetiminin CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermesi ile ilgili kararını tanımadığımızı kamuoyuna duyuruyoruz.'