Haymana Mutabakatı Heyeti'nden Saadet Partisi'ne sert bildiri: 6 Mart Milli Görüş tarihine kara bir gün olarak geçmiştir

Saadet Partisi yönetiminin ittifaka yönelik almış olduğu bu karar sadece parti genel merkezini bağlamakta olup Milli Görüş hareketini oluşturan diğer MİLKO kuruluşlarımızın kahir ekseriyetini bağlamamaktadır. Dolayısıyla bu kararın 6’lı masaya olumlu bir oy etkisi olmayacaktır. Her ne kadar açıkça ifade etmeseler de teşkilat mensuplarımızın büyük bir çoğunluğu bu durumu asla tasvip etmemektedir.