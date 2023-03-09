Haymana Mutabakatı Heyeti'nden Saadet Partisi'ne sert bildiri: 6 Mart Milli Görüş tarihine kara bir gün olarak geçmiştir

Temel Karamollaoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu.
Altılı Masa'nın 6 Mart 2023 günü Saadet Partisi Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu'nun adaylığını duyurmasının yankıları sürüyor. Saadet Parti'sine Haymana Mutabakatı Heyeti'nden sert bir bildiri geldi. Haymana Mutabakatı Heyeti Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yaşar'ın yayımladığı bildiride şu ifadeler yer aldı:
- Yaşanan bu süreç bizlere Milli Görüş hareketi lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın şu sözünü hatırlatmaktadır.
- “Siyonizm öyle ustadır ki,
- Kim ? Ben mi ? Ben, hiç Siyonizm’e hizmet eder miyim!
- Şarkısını söylettirerek, kendi ordusunda askeri talim yaptırır.”
- Değerli Milli Görüşçü kardeşlerimiz!
- İnancımızda ümitsizliğe yer yoktur.