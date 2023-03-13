Gelecek Partisi'nden zehir zemberek sözlerle istifa etti: Siyasi hayatımı sinsi bir tuzağa heba etmeyeceğim

"Gelecek Partisi'nin kuruluşundan bugüne dek Bağcılar Kurucu İlçe Başkanlığını yaparak bugüne kadar aynı görevi sürdürdüm. 32 yıllık siyasi hayatımı bir heves, bir nefis, bir sinsi tuzağa heba etmeyeceğimi, zor zamanda ülkemizin geleceğini ne birilerinin siyasi hırslarına ne de birilerinin koltuk rüyasına bırakmayacağımı, 28 Şubat artıklarını eleştirirken, geçmişi karanlık 28 Şubat zihniyetinin mimarlarıyla yola gitmeyeceğimi, geçmişte bu ülkenin duvarında tuğla olmaya çalışırken, geleceğinde bu duvarı yıkmayacağımı, bugün yapılan siyasi ittifakın bir parçası olmayacağımı paylaşmak istedim. Hayatım boyunca olmam gereken yerde durdum. Bugünden sonra da dünya görüşüme ters bir yerde olamayacağımdan, son siyasi gelişmelerden sonra gördüğüm zaruri lüzum üzerine Kurucu İlçe Başkanlığı görevimden ve Gelecek Partisi üyeliğimden istifa ediyorum."